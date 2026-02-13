Ce se întâmplă cu suporterul care s-a scuipat cu Baiaram pe Arena Națională! Dinamo urmează să fie pedepsită: ”Ne-am uitat pe regulament!”

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a recunoscut faptul că Dinamo are partea ei de vină la acel incident, însă nu crede că se poate aplica o pedeapsă cu suspendarea terenuui.

La ce pedeapsă se așteaptă Dinamo după scandalul cu Baiaram

Președintele ”roș-albilor” a explicat că s-a uitat în regulament să vadă ce sancțiune poate primi Dinamo după scandalul iscat la meciul cu Universitatea Craiova și consideră că mai mult de o amendă nu se poate dicta.

”Noi ne-am uitat în regulament, asta cu suspendarea nu cred că se aplică, dar cu siguranță vom fi amendați. Și noi trebuia să fim puțin mai atenți cu stewarzii acolo, cu oamenii care sunt la marginea tunelului. Sau trebuia să tragem tunelul mai…

E clar că avem și noi o vină și vom fi amendați. Nu e o chestiune pe care să o tratăm în zona în care noi nu am avut vină, am avut o vină și trebuia să gestionăm mai bine asta. Nu se încadrează la o suspendare a terenului”, a declarat Nicolescu.

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul , ce se va întâmpla cu suporterul care l-a scuipat pe Ștefan Baiaram, oficialul lui Dinamo a răspuns clar: ”Sper ca jandarmeria să-l fi identificat și să ia măsurile împotriva lui”.

Cum ar vrea să fie dictate suspendările pentru antrenori și jucători

Andrei Nicolescu a ținut să precizeze că nu a cerut în niciun moment ca Ștefan Baiaram să primească o pedeapsă dură după incidentele de la întâlnirea de pe Arena Națională și consideră că oficialii ar trebui să fie sancționați cu suspendare într-o primă fază.

”Pe partea cu Bairam, eu am dat un interviu pe partea de sancțiuni și am spus că pentru spectatori ar trebui să fie pedepse individuale mai drastice, pentru că cei care fac așa ceva dau un exemplu negativ și dau impresia celorlalți că pot să facă și ei asta.

Această opinie a fost preluată inclusiv la partea cu Baiaram și a ieșit un titlu mare cum că eu am cerut suspendare drastică pentru Baiaram. Ori, mi se pare că modul ăsta în care se interpretează interviurile nu face cinste presei sportive.

Eu nu am spus asta, am spus despre spectatori, iar în zona oficialilor, când am vorbit despre domnul Bergodi și despre Baiaram, am zis că ar trebui cumva să avem o sancțiune, dar care să aibă un termen de încercare în care acești oficiali să poată să probeze că a fost doar un incident singular și nu li se mai întâmplă. Nu am vorbit niciodată despre o sancțiune drastică în cazul Baiaram și aș vrea să elimin acest lucru”, a spus Nicolescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Baiaram, suspendat două jocuri

După ce s-a scuipat cu un spectator la finalul întâlnirii Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

În urma acestei sancțiuni, atacantul oltenilor a lipsit de la meciul din Cupa României cu FCSB și nu va putea juca nici duminică, 15 februarie, împotriva ”roș-albaștrilor”, la duelul din etapa a 27-a a SuperLigii.

Dinamo ar putea fi sancționată și de CNCD

Este clar că nici Dinamo nu va scăpa fără a fi sancționată pentru incidentele de la partida cu Universitatea Craiova, mai ales că în timpul jocului au existat și scandări rasiste la adresa lui Ștefan Baiaram. De altfel, Istvan Kovacs a cerut să se facă un anunț pentru ca scandările să înceteze, în caz contrar urmând să întrerupă întâlnirea.

După meci, fundația Roma for Democracy s-a arătat indignată de comportamentul spectatorilor și a anunțat că împotriva lui Dinamo.