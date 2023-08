Ce se întâmplă cu Survivor România. Daniel Pavel și iubita lui, anunțul anului: „Împreună”

Survivor România va reveni pe micile ecrane din ianuarie 2024. Până atunci, Daniel Pavel și iubita sa, Ana, împreună cu cei de la PRO TV ne pregătesc niște surprize uriașe!

Daniel Pavel și iubita, planuri mari înainte de Survivor România

Amfitrionul din România a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că urmează să se implice în niște proiecte, toamna asta, împreună cu partenera sa de viață.

și despre escapada pe care cei doi au avut-o recent, în sudul Franței, Daniel Pavel și Ana fiind înnebuniți după călătorit. Totodată, Ana Maria Pop a mărturisit, pentru FANATIK, că își dorește să debuteze în lumea televiziunii, ca prezentatoare.

Avocată la bază, blondina ne-a spus că știe deja și ce fel de proiecte i s-ar potrivi. I-ar plăcea să aibă sub cârmă tot un reality-show. Ar vrea ceva diferit față de Survivor, poate chiar o emisiune umanitară, ceva care să nu se desfășoare neapărat într-un studio de televiziune.

Prezentatorul de la PRO TV, despre escapada din sudul Franței: „Când eram copil voiam să mă fac riveran”

Daniel Pavel și Ana Maria Pop îmbină utilul cu plăcutul. Din ianuarie, timp de câteva luni, cei doi sunt în Republica Dominicană, cu filmările pentru Survivor. Cuplul a găsit timp, totuși, și pentru a se bucura de vara care se încheie încet, încet.

„Pentru noi, vara începe în ianuarie, pentru că suntem cu proiectul Survivor, cu sezonul. Ne-am putut bucura de câteva zile împreună cu Ana. Am fost plecați, am reușit să conducem o zi și o noapte până în destinația unde am ajuns, dus, 25 de ore întors. Chiar ne-am odihnit (n. red.: cei doi au avut o escapadă în Franța în luna august).

La mine și chiar vorbeam cu Ana în această călătorie, când eram copil voiam să mă fac riveran. Vedeam anunțul ăsta că e interzis cu excepția riveranilor. Și pentru că vorbeam engleză de mic, în comunism, taică-meu a avut inspirație să îmi pună un meditator în engleză, știam că river e râu și oamenii ăia erau oamenii râului. Navigator voiam să mă fac.

Chiar râdeam acum că noi am ajuns riverani, chiar dacă nu locuim pe strada respectivă. Am găsit același timp de comportament în sudul Franței la prietenii noștri.

Am găsit un semn de circulație care seamănă și am făcut o chestie în această călătorie, să descoperim, să ne imaginăm unde am vrea să locuim. Un joc al imaginației care ne ține treji. Asta e cumva nebunia noastră, să zic așa”, a povestit Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, despre cum a trecut vara pentru el și iubită. „Eu m-am odihnit și m-am distrat în același timp”, l-a completat Ana Maria.

Ana Maria vrea în televiziune! Iubita amfitrionului Survivor știe ce ar vrea să prezinte

Având în vedere faptul că Daniel Pavel și iubita sa sunt prezenți peste tot împreună, ea ocupându-se și de imaginea lui, FANATIK a întrebat-o pe frumoasa clujeancă dacă s-a gândit să intre și ea în lumea televiziunii. Telegenică e, are vorbele la ea, deci să ne așteptăm să o vedem în curând pe micile ecrane?

„M-am gândit mai de mult să intru în televiziune când am făcut actoria. Pe lângă asta, profesia mea de bază e cea de avocat. Cu asta mă ocup, pe lângă managementul și o parte din PR-ul lui Daniel.

Mi-ar plăcea, dacă ar veni o propunere aș evalua-o. Mi-ar plăcea să prezint ceva ce nu e într-un studio, probabil un reality-show, dar nu în stilul Survivor, ceva mai feminin, mai pe emoție, pe lifestyle. Nu că la Survivor n-ar fi emoție”, a declarat Ana, pentru FANATIK.

„Ea a mai interpretat roluri, dar diferența între un prezentator de televiziune și un actor e foarte mare și cine poate să le îmbine e ideal”, a adăugat Daniel Pavel, Survivor România.

Daniel Pavel și Ana, proiect comun, împreună cu PRO TV, înainte de Survivor România: „Urmează să facem niște lucruri”

Ana ne-a zis, apoi, că știe ce fel de proiect nu i-ar plăcea se prezinte. Nu se vede, sub nicio formă, la știri! „Ce nu aș putea să prezint și nu mi-ar plăcea ar fi știrile. Mi se pare ceva rigid. Uite mi-ar plăcea să prezint emisiuni cu impact social, unde aș putea să ajut pe cineva”, a spus Ana.

Ce fac cei doi până își iau zborul spre Dominicană? Aici vine anunțul-surpriză făcut de Daniel Pavel: „O să avem și noi, apropo de grilă, o să analizăm o serie de proiecte. Să vedem. Sunt în proiectare. Urmează să facem împreună niște lucruri, până la plecarea la Survivor… Noi doi, dar și împreună cu colegii de la PRO. Să vedem în ce măsură ne așezăm”.