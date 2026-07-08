ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova debutează miercuri seară în noul sezon european, împotriva campioanei Belarusului, ML Vitebsk, însă unul dintre fotbaliștii importanți ai oltenilor nu va putea lua parte la confruntare. Dincolo de accidentarea gravă suferită în sezonul trecut și recuperarea după operația la genunchi, situația lui Pavlo Isenko ascunde un detaliu mai puțin cunoscut din regulamentul UEFA, care îi influențează direct statutul înaintea noii campanii din Liga Campionilor.

Cartonașul roșu de la Atena continuă să producă efecte pentru Pavlo Isenko

Portarul ucrainean a fost eliminat în ultimul meci european disputat de Universitatea Craiova în sezonul trecut, în cu AEK, partidă încheiată cu eliminarea oltenilor din cupele europene.

ADVERTISEMENT

În minutul 90+6, după consultarea imaginilor VAR, arbitrul a decis eliminarea lui Pavlo Isenko pentru un fault comis în postura de ultim apărător, considerând că goalkeeperul Craiovei a oprit o ocazie clară de gol. În urma acelui cartonaș roșu, UEFA l-a suspendat pentru două meciuri în competițiile europene.

La prima vedere, duelul cu ML Vitebsk ar fi trebuit să reprezinte primul meci din suspendarea portarului ucrainean. Numai că situația este diferită. Isenko se află încă în perioada de recuperare după operația la genunchi suferită în sezonul precedent și nu face parte din lotul deplasat de Universitatea Craiova în Ungaria. Mai mult, portarul nu este înscris nici pe lista UEFA pentru această partidă.

ADVERTISEMENT

Conform regulamentelor UEFA, o etapă de suspendare se execută doar dacă jucătorul este înscris pe foaia oficială de joc a echipei. În cazul lui Pavlo Isenko, acest lucru nu se întâmplă la partida cu ML , astfel că suspendarea primită după eliminarea de la Atena nu începe să se execute. Practic, cele două etape de suspendare vor rămâne active până în momentul în care Universitatea Craiova îl va înscrie pe Isenko pe lista UEFA pentru un meci oficial din cupele europene. Abia din acel moment, dacă va figura pe foaia de joc, suspendarea va începe să fie contabilizată, indiferent dacă va evolua sau va rămâne pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT

2 etape de suspendare a primit Pavlo Isenko după cartonașul roșu încasat la Atena, în meciul cu AEK

Surpriză înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova! Cine nu a prins lista de Champions League

Universitatea Craiova a transmis către UEFA lotul cu care va aborda dubla împotriva campioanei Belarusului, iar cea mai mare surpriză este absența lui Mihnea Rădulescu. Deși mijlocașul ofensiv se află în lotul oltenilor și este apt de joc după accidentarea la genunchi din sezonul precedent, .

ADVERTISEMENT

Pe lângă Mihnea Rădulescu, din lotul pentru această dublă lipsesc și Darius Fălcușan și Florin Gașpăr. În cazul celor doi, explicația este una ceva mai simplă. Conducerea clubului intenționează să îi împrumute în această perioadă de mercato, pentru ca aceștia să beneficieze de cât mai multe minute de joc și să continue procesul de dezvoltare.

În schimb, toate transferurile realizate în această vară sunt disponibile pentru debutul european. Alexandru Maxim, , Heri Tavares, Simon Elisor și Ronaldo Webster au fost înscriși și vor putea fi folosiți de Filipe Coelho în confruntarea cu ML Vitebsk.

ADVERTISEMENT

Lotul trimis de Universitatea Craiova la UEFA este următorul: