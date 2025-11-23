Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Ce se întâmplă cu Tavi Popescu? Verdict necruțător: „Dacă mai vrea să joace fotbal, trebuie să plece de la FCSB!”

Considerat a fi unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga, Octavian Popescu nu reușește să se impună în echipa FCSB-ului și este sfătuit să plece de la echipă.
23.11.2025
Situația lui Tavi Popescu, fotbalistul FCSB sfătuit să plece de la echipă
Mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, Octavian Popescu, a fost titular în partida contra celor de la Petrolul, terminată la egalitate, 1-1, de către trupa bucureșteană.

Plecarea de la FCSB, salvarea lui Tavi Popescu? Verdict clar

Jucătorul campioanei României reprezintă o enigmă pentru mulți, care se întreabă cum de acesta putea să fie la un nivel foarte bun, când avea 18 ani, iar acum, când a prins experiență, nu mai este jucătorul decisiv de atunci. Sabin Ilie a pus lipsa realizărilor pe seama faptului că nu este băgat în seamă de stafful tehnic al echipei.

„Cu Tavi Popescu, da? Te duci ca antrenor și vorbești cu el. Cred că nu stă nimeni de vorbă cu el”, a spus Sabin Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Jurnalistul FANATIK, Cristi Coste, e de părere că Octavian Popescu trebuie să schimbe aerul pentru a reveni la un nivel bun, pentru că situația sa de la FCSB nu-l ajută să se exprime la nivel maxim.

„Lui Tavi Popescu trebuie să plece de la FCSB. Dacă vrea să mai joace fotbal, trebuie să plece de la FCSB. Este un tip introvertit, emoțional, dacă nu simte că e băgat în seamă, că e cocoloșit, nu face treabă. Nu e normal la nivelul ăsta. Cum ați spus și voi, când mergi afară, bă ești bun sau nu. Eu zic să plece”, a spus Cristi Coste.

Tavi Popescu, o singură repriză în meciul dintre FCSB și Petrolul

Octavian Popescu a fost titular la meciul cu Petrolul, dar acesta a rămas la cabine după 45 de minute, fiind înlocuit cu Adrian Șut. Mijlocașul ofensiv a avut mici sclipiri, însă nu a fost decisiv pentru echipa sa și acest lucru s-a simțit. În trecut, Popescu reușea să marcheze sau să dea pase decisive, dar acum trece printr-o criză și din acest punct de vedere, nu doar al evoluției per total.

În actuala stagiune, fotbalistul de la FCSB are 17 meciuri jucate și doar 2 pase decisive, fără vreun gol marcat. Ajuns deja la 22 de ani, jucătorul bucureștenilor ar putea, dacă nu-și revine, să fie un nou exemplu de sportiv talentat care nu și-a atins potențialul, așa cum au fost mulți în România de-a lungul ultimilor 20 de ani. Acesta are șansa de a-și arăta valoarea în următorul meci pe care FCSB îl va juca în Europa League, cu Steaua Roșie Belgrad, în Europa League.

