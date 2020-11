Ce se întâmplă cu taxele şi impozitele de anul viitor. Premierul Orban anunţă care este stadiul bugetului

Ludovic Orban a vorbit luni, 9 noiembrie, în plenul Camerei Deputaților despre bugetul de stat. Premierul a anunțat ce se întâmplă cu taxele și impozitele.

Liderul PNL a explicat că, deoarece este an alectoral, Guvernul nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere.

”Deci sunt în an electoral, iar obligaţia de depunere a Legii bugetului de stat este aceea ca Guvernul să depună proiectul de lege al bugetului de stat în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern,” a declarat Orban în plenul Camerei Deputaților.

Ludovic Orban: Taxele și impozitele nu vor fi mărite

Premierul a spus că Guvernul este în ”procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor de stat”.

“De asemenea, ne pregătim cu toate actele normative care sunt necesare pentru adoptarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat, Legea plafoanelor şi celelalte legi”, a declarat Orban.

Liderul Partidului Național Liberal a precizat că nu vor fi mărite taxele și impozitele în 2021.

“În ceea ce priveşte reglementările legale, aici lucrurile sunt clare, an electoral, cum este anul 2020, sigur că unii dintre dumneavoastră nu vor ca alegerile să se organizeze în data de 6 decembrie, cu toate astea alegerile parlamentare sunt programate să se desfăşoare în data de 6 decembrie.

Deci sunt în an electoral, iar obligaţia de depunere a Legii bugetului de stat este aceea ca Guvernul să depună proiectul de lege al bugetului de stat în termen de 15 zile de la învestirea noului Guvern. Ca atare, sincer, sunt un pic nedumerit privitor la această chemare în faţa Camerei Deputaţilor, cu toate astea respect instituţia Parlamentului, m-am prezentat şi vă spun că, chiar dacă actualul guvern nu are obligaţia de a prezenta Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat în faţa Parlamentului spre dezbatere întrucât suntem într-un an electoral, noi suntem în procedurile legale de întocmire a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor de stat”, a spus Ludovic Orban, luni, în plenul Camerei Deputaţilor

Tot astăzi, ministrul Finanțelor a precizat că rectificarea bugetară va deveni tranparentă cat mai curând și va fi adoptată săptămâna viitoare. Florin Cîțu a spus că obiectivul principal este limitarea creșterii deficitului bugetar pe 2020.

„Cred că o să fie în transparenţă în timpul acestei săptămâni. Vrem s-o adoptăm săptămâna viitoare, în prima parte a săptămânii. Deci, va intra în transparenţă săptămâna aceasta. Nu pot să vă spun cifre. Bineînţeles că indicatorii macro vor veni de la Comisia Naţională de Statistică şi Prognoză. Sunt câteva cheltuieli care trebuie ajustate la această rectificare în urma recalculării pensiilor pentru anumite categorii, mai sunt cheltuieli pentru sănătate etc. Dar nu foarte multe cheltuieli. Obiectivul nostru este de a păstra deficitul bugetar, de a limita creşterea deficitului bugetar anul acesta. Deci, nu va fi o rectificare bugetară care să arate foarte multe surprize. Este doar pentru realocarea unor resurse în buget”, a declarat luni ministrul Finanțelor, citat de Agerpres.

Ce se întâmplă cu industria HoReCa

Ludovic Orban: taxele și impozitele nu se măresc. Premierul a vorbit duminică seară despre formele de ajutor pentru industria HoReCa.

“Zona HoReCa, într-adevăr, a fost foarte afectată. Dar şi pentru zona HoReCa, pe lângă măsurile pe care le-am adoptat, vom introduce o formă de ajutor de stat, care am văzut că este deja folosită în două ţări europene. Este o schemă în care compensezi pierderea prin compensarea a 20% din pierderea cifrei de afaceri pe 2020 raportat la 2019. Efectiv, se dau bani- 20% din pierderea pe cifra de afaceri”, a declarat Orban.

Ministrul Florin Cîțu a venit astăzi, 9 noiembrie, cu lămuriri și explicații.

„Schema de ajutor înţeleg că este în acest moment la Ministerul Economiei pentru HoReCa. Ne vom uita la ea, dar ştiţi foarte bine că schemele de ajutor trebuie să fie aprobate de Comisia Europenă ca orice altă schemă pe care am făcut-o până acum. O să vedem cum arată şi apoi ne vom uita la ea”, a afirmat ministrul de Finanțe.