Ce se întâmplă cu Țiriac Open în 2027. Anunțul miliardarului român: „Nu putem să așteptăm până la Sfântul Petru”

Sâmbătă, 28 martie 2026, a avut loc o conferință de presă la Centrul Național de Tenis, cu privire la Țiriac Open 2026, competiție ce se va desfășura între 30 martie și 5 aprilie. Ion Țiriac a dezvăluit că turneul se va muta la Otopeni în 2027, acolo unde miliardarul planifică ridicarea unui stadion de fotbal și rugby.

Țiriac Open își mută locația la Otopeni în 2027! Când va fi gata stadionul miliardarul român

FANATIK a asistat la conferința de presă de la Centrul Național de Tenis „Simona Halep”, situat pe Bulevardul Pierre de Coubertin din București, cu două zile înainte de startul Țiriac Open 2026. În cadrul conferinței, Ion Țiriac a vorbit despre stadionul pe care urmează să-l ridice la Otopeni, unde a explicat că turneul de tenis își va muta locația începând cu anul viitor.

„Am așteptat doi ani autorizația de la Autoritatea Aeronautică. Nu a venit. Ne-am apucat să facem terenurile. Nu putem să așteptăm până la Sfântul Petru. O să facem terenurile și vom avea un teren central provizoriu de 4.000 de locuri. Estimez că stadionul va fi gata în 2028. Anul viitor turneul se mută la Otopeni”, a declarat Ion Țiriac, în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce spunea Ion Țiriac în urmă cu un an despre stadionul pe care vrea să-l ridice la Otopeni

Ion Țiriac dezvăluia în urmă cu un an că are la dispoziție 50.000.000 de euro pe care vrea să-i investească într-un stadion pe domeniul său de la Otopeni. Deși este conștient că arena nu-și va scoate prea repede banii investiți, acest aspect nu-l face pe miliardarul român să dea înapoi:

„Stadionul Dinamo nu-l fac. Dar o să fac un teren de fotbal la Otopeni. Probabil că Stelea o să se ocupe acolo (nr. de pregătirea copiilor). Îl rugasem pe Mircea Lucescu, dar s-a dus la națională. Eu îi aduceam o mie de copii. O să fac stadion de fotbal și de rugby, tot acolo. I-aș ruga pe oamenii ăștia să nu mă mai țină ani și luni cu aprobări. Că nu fac nimic pentru mine. Las tot! Eu mă întreb cum mai merge economia asta. Iar la construcții, noi suntem zero. Ați văzut că în București, în patru ani nu s-a construit nimic. Nu e problema mea.

Fac stadion de fotbal. Sunt în mari bătăi acum. Mari, mari bătăi. Facem stadion acoperit sau numai o groapă, 5.000 de locuri, mulțumesc, la revedere! Se pare totuși că ăla acoperit, numai de 10.000 de locuri, nu 20.000. Ca să îmi intre în bugetul pe care fundația mi l-a dat, adică 50.000.000 de euro. Acum sunt alte prețuri.

Am 50.000.000 și pot să-l fac. Ar trebui, oarecum, atât Guvernul, cât și administrația locală să se gândească că dacă faci așa ceva, nu-l faci să-l duci acasă. Nu e comercial. Nu o să câștige banii ăla încă o sută de ani. Și ăla, eu mâine, după ce-l fac, îl dau cu plăcere cuiva să-l administreze. Dar tu crezi că statul ia? Sau orașul Otopeni? Nu! Îți trebuie un manager ca să aducă 50 de concerte”, spunea Ion Țiriac, conform , în urmă cu un an.

Ce tenismeni români vor participa la Țiriac Open 2026

Pe tabloul principal de simplu vor participa Filip Jianu, Adrian Boitan și Radu David Țurcanu, care au primit wild-card-uri. și Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vor participa la dublu.

„Tabloul de simplu al ediției din acest an este format din 28 de jucători – 18 acceptați direct pe baza clasamentului ATP, trei wild card-uri, trei sportivi care beneficiază de Special Exempt și jucătorii veniți din calificări. Competiția are la start nume relevante din circuitul ATP, cu 7 reprezentanți din top 60 ATP. Principal favorit este canadianul Gabriel Diallo, ocupantul locului 37 ATP.

Alături de el revin la București jucători care au avut parcursuri solide în edițiile recente, precum Mariano Navone, finalist în 2024, și Sebastián Báez, finalist în 2025, dar și sportivi cu rezultate importante în circuit precum Adrian Mannarino, Fabian Marozsan sau Roberto Bautista-Agut”, se arată în comunicatul emis de Țiriac Open.