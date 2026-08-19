Ce se întâmplă cu transferul lui Drăguș! Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească FCSB sau CFR Cluj

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Șansele ca Denis Drăguș să ajungă la FCSB sau CFR Cluj sunt din ce în ce mai mici. Deși turcii de la Trabzonspor nu se bazează pe serviciile sale în acest sezon, nu doresc să-i dea drumul fără o garanție că își pot recupera investiția.

Denis Drăguș, tot mai departe de FCSB și CFR Cluj! Condiția care complică total transferul

Trabzonspor își dorește ca în acest sezon să se bată cu granzii din Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce și Besiktas. La echipă a ajuns Mohamed Salah, iar turcii încearcă să-l aducă în atac și pe Karim Benzema, multiplul câștigător al trofeului UEFA Champions League.

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Denis Drăguș nu pare să mai aibă loc la Trabzonspor, însă contractul său cu echipa din Turcia expiră abia în vara anului 2028. Jucătorul are și un salariu foarte bun, la care nu vrea să renunțe. Mai mult, Trabzonspor nu are de gând să-i dea drumul gratis, întrucât își dorește să-și recupereze investiția. Mai mult, turcii vor să îl cedeze la o echipă care să aibă bugetul suficient pentru a plăti suma de transfer cerută la finalul împrumutului.

însă turcii nu par să fie încântați de această opțiune. Conform , Trabzonspor ar prefera să-l împrumute pe Denis Drăguș în campionatul intern, pentru a urmări mai ușor evoluția atacantului român.

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tacantul este remunerat cu un milion de euro pe sezon. Astfel, Gigi Becali sau Neluțu Varga ar trebui să scoată din buzunar în acest sezon aproximativ 600.000 de euro, o sumă mare pentru un jucător luat sub formă de împrumut.

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De asemenea, impresarii fotbalistului nu sunt încântați de varianta revenirii în România, mai ales de cea a unui transfer la FCSB, întrucât este bine cunoscut faptul că Gigi Becali, patronul formației din Capitală, nu acceptă să ofere comisioane agenților. Astfel, șansele ca atacantul să revină în țară sunt extrem de mici.