Ce se întâmplă cu transferul lui Drăguș la FCSB. Impresarul românului a făcut primele dezvăluiri: „Este recunoscător și mândru”

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FCSB este foarte tăcută pe piața transferurilor până în acest moment, cu puțin mai mult de două săptămâni înaintea startului noului sezon. Singurul fotbalist adus în tabăra roș-albaștrilor rămâne Ronny Labonne, însă Gigi Becali a dezvăluit în repetate rânduri că lucrează la transferurile lui Denis Drăguș și Florinel Coman. Totuși, impresarul atacantului de la Trabzonspor a intervenit și a explicat că nu există nicio negociere în prezent cu formația roș-albastră.

Denis Drăguș, 0 oferte din partea FCSB. Impresarul românului face lumină în cazul transferului său în România

Chiar dacă fosta campioană i-a dezamăgit momentan pe fani prin numărul mic de achiziții, mai ales că Darius Olaru a fost vândut în Belgia, Gigi Becali este sigur că poate da lovitura în ceea ce privește doi fotbaliști internaționali români. Denis Drăguș și Florinel Coman sunt dorințele sale arzătoare și

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Totuși, impresarul lui Drăguș a vorbit public și a dezvăluit că în acest moment Denis nu se află în vreo negociere cu FCSB și nu are nicio ofertă de a pleca de la Trabzonspor: „Denis Drăguș este concentrat 100% pe Trabzonspor. Nu există nicio ofertă de a părăsi Trabzonspor și nu există negocieri active cu FCSB. În ciuda acestui fapt, interesul și considerația din partea unui club și a unui patron atât de important contează foarte mult pentru jucător. Este recunoscător și mândru, dar asta este tot”, a fost anunțul dezamăgitor pentru fanii FCSB al lui Enrico Sposato, pentru

Gigi Becali părea sigur că va semna cel puțin cu unul dintre jucătorii doriți de el

pentru prelungirea contractului, Gigi Becali a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK. După ce a confirmat că a bătut palma cu mijlocașul de 31 de ani, patronul FCSB a spus optimist că următorul pe listă va fi Drăguș sau Coman, ba chiar amândoi dacă se poate.

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„Mâine dimineață Florin Tănase pleacă în cantonament în Olanda. Ne-am înțeles așa cum am promis. A semnat pe doi ani cu FCSB și rămâne împreună cu noi. Nu avea cum să plece și să mă lase singur pentru că știe cât țin la el. Urmează Drăguș sau Coman sau amândoi. Cum vrea Dumnezeu”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.