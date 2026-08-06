Ce se întâmplă cu transferul lui Nikita Stoinov la Universitatea Craiova. Anunț ferm cu doar câteva ore înaintea jocului din Europa League cu KuPS

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Universitatea Craiova a încercat în aceste zile unul dintre cele mai îndrăznețe transferuri din ultimii ani: l-a ofertat pe fundașul central israelian de la marea rivală Dinamo, Nikita Stoinov. Oltenii au oferit 700.000 de euro, dar șefii „câinilor” nici nu au vrut să audă despre o asemenea sumă.

Universitatea Craiova insistă pentru transferul lui Nikita Stoinov

În schimb, aceștia le-au transmis omologilor din Bănie că Nikita Stoinov are o clauză de reziliere de 3.000.000 de euro și . Una mulțumitoare pentru clubul roș-alb.

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Presa din Israel a relatat cele întâmplate și a oferit câteva detalii suplimentare. Aceștia susțin că discuțiile nu au fost sistate definitiv, în ciuda declarațiilor președintelui lui Dinamo, Andrei Nicolescu. Conducerea Craiovei este așteptată să revină cu o nouă ofertă pentru internaționalul israelian.

„Universitatea Craiova, campioana en-titre a României, a încercat în această săptămână să îl transfere pe fundașul central israelian Nikita Stoinov, de la Dinamo București, însă s-a lovit de un refuz categoric. Dinamo a refuzat oferta la scurt timp după ce a primit-o, considerând-o mult prea mică. Craiova a oferit 700.000 de euro. Răspunsul lui Dinamo a fost ferm: clubul nu este dispus să-l vândă pe Stoinov pentru mai puțin de 3.000.000 de euro, o evaluare considerată foarte ridicată pentru nivelul SuperLigii.

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Antrenorul Filipe Coelho l-a identificat pe Stoinov drept una dintre principalele sale ținte pentru întărirea compartimentului defensiv. Discuțiile dintre cele două cluburi au avut loc chiar săptămâna trecută, înainte ca oferta oficială să fie înaintată și respinsă. Campioana României este așteptată să revină la masa negocierilor”, a anunțat

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Cine este Nikita Stoinov

Nikita Stoinov este un fundaș central de picior stâng, transferat de Dinamo în urmă cu un an, de la Maccaby Netanya pentru aproximativ 450.000 de euro. Evoluțiile sale foarte bune l-au transformat într-un titular de drept la Dinamo, iar cota sa de piață a explodat, ajungând la 1.500.000 de euro.

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La doar 20 de ani, Nikita Stoinov este considerat unul dintre cei mai valoroși tineri fundași israelieni. Acesta a adunat , ambele după transferul la Dinamo.

Dacă ar pleca pentru 3.000.000 de euro de la Dinamo, Nikita Stoinov ar deveni cea mai bună afacere a „câinilor” din ultimii 10 ani. Ultimul jucător care a plecat pe o sumă considerabilă a fost Dorin Rotariu, la Club Brugge, în 2017, pentru 2.200.000 de euro.