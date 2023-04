Ce se întâmplă cu transportatoarele blindate Piranha III ale Armatei Române. Cum au înghițit aproape 140 milioane euro

În dotarea Forțelor Terestre Române se află aproximativ 800 de transportatoare blindate MLVM, Zimbru, Piranha III, Piranha V, TAB-71, TAB-77 și Maxxpro. În anii trecuți, Armata Română a achiziționat în principal transportatoare Piranha, fabricate de elvețienii de la MOWAG, companie devenită ulterior parte a General Dynamics European Land System, după ce a fost preluată de americani.

Armata Română a dat 90 milioane euro pe 44 transportatoare Piranha III

Armata Română a cumpărat transportatoare Piranha III în două etape. Primele 31 au fost achiziționate în 2007 cu 47 de milioane euro, iar în 2017 s-au plătit 43 de milioane de euro pentru alte 13 bucăți Piranha III, astfel că s-au cheltuit 90 de milioane de euro pe 44 de bucăți. În 2018, a 247 transportatoare Piranha V, ce urmau să fie fabricate la noi în țară. În prezent, Armata are în dotare 40 de Piranha V.

În februarie 2023, Ministerul Apărării Naționale a trimis oficial Parlamentului o cerere pentru aprobarea programului de înzestrare a forțelor terestre cu încă 150 de transportoare blindate Piranha V, achiziție estimată la 674 milioane de euro. Pe 25 martie 2023, conform informațiilor de pe platforma achizițiilor publice, e-licitatie.ro, consultate de FANATIK, Unitatea Militară 01178 din Craiova a postat un anunț de participare la o licitație restrânsă pentru atribuirea contractului „Furnizare piese de schimb şi accesorii pentru vehiculele militare TBT 8*8 PIRANHA IIIC”.

Termenul limită pentru primirea ofertelor este de 28 aprilie 2023. Valoarea contractului este de 9.733.049,06 lei (aproximativ 2 milioane euro), iar de această sumă se vor cumpăra elemente de cuplare, becuri, geamuri și parbrize, elemente sistem frânare pompă, cablu, diafragmă, tambur, senzori, amortizoare, furtune, coliere și suport furtun, supape, articulații sferice și bare de direcție și cilindrii de direcție, elemente de etanșare, lămpi, componente de echipamente electric și electronic.

De asemenea se vor mai achiziționa aparat comandă, radiatoare și schimbătoare de căldură, pompe sistem răcire, elemente de caroserie, periscoape, cilindri și pompe hidraulice, vizor, pompă combustibil, injectoare, elemente sistem de protecție împotriva incendiilor, elemente extinctor, filtre, curele, saboți frână, capac presiune tablou bord, echipamente mentenanță autosașiu, elemente necesare repunerii în stare de operativitate a tehnicii.

La echipamentele transportatoarelor blindate au apărut defecțiuni

„Aceste piese de schimb şi accesorii, în cantităţile solicitate şi la nivel calitativ impus prin referinţele de mai jos sunt utilizate pentru asigurarea mentenanţei (întreţinerii şi reparării echipamentelor), respectiv menţinerea/repunerea în stare de operativitate a vehiculelor militare TBT 8*8 PIRANHA IIIC din dotarea Forţelor Terestre”, se menționează în caietul de sarcini.

„Beneficiile constau în asigurarea pieselor de schimb şi accesoriilor necesare procesului de mentenanţă al echipamentelor aflate în faza de operare şi suport, pentru menţinerea în stare de operativitate, dar şi pentru repunerea în parametri, în cel mai scurt timp, a echipamentelor la care au apărut defecţiuni, pentru îndeplinirea cu succes şi la timp a misiunilor încredinţate”, se mai scrie în documentul consultat de FANATIK.

Când Armata a achiziționat transportatoarele blindate, Forțele Terestre Române au comunicat că “Piranha III C are un design deosebit, cu o protecție balistică variabil crescută, blindaj performant și dotat cu kituri de protecție împotriva minelor și a armelor de nimicire în masă. Înzestrat, ca armament, cu o mitralieră de cal. 12,7mm, Piranha III C poate executa cu succes misiuni în teatrele de operații acolo unde militarii români desfășoară misiuni de stabilitate și în sprijinul păcii”.

Derivatele pe șasiu Piranha III au costat aproape 39 milioane euro

Transportatoarele Piranha III au avut nevoie și în trecut de reparații. Primul contract a fost semnat în ianuarie 2012, între Romtehnica Sa și fabricanții General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH, și a avut numele de „Suport logistic pentru transportatorul blindat pentru trupe (TBT) 8X8 Piranha”, serviciile de reparare și de întreținere a sistemelor de armament fiind în valoare de 29.091.249,21 lei, adică aproximativ 6 milioane de euro.

În ianuarie 2017, „Derivate pe șasiu TBT Piranha III C” în valoare de 187.774.485 lei, adică aproximativ 38,7 milioane euro. Pe 22 iunie 2020, UM 01357 București a postat un anunț de participare la o licitație pentru „Încheierea unui acord cadru de furnizare piese de schimb şi accesorii necesare efectuării reparaţiilor la vehiculele militare TBT 8*8 PIRANHA IIIC”, în valoare de aproximativ 4 milioane lei.

Toate loturile au fost anulate administrativ, în afara unuia singur, echipamente mentenanță autoșasiu TBT Piranha III C, în valoare de 1.964.661 lei. Un rezumat al acestor achiziții arată că Armata Română a plătit 90 de milioane euro pentru cumpărarea transportatoarelor Piranha III și că a direcționat apoi către fabricanți 44,7 milioane euro pentru piese de schimb și reparare. Cu cele două milioane de euro pe care Armata vrea să le plătească acum pentru piese de schimb, reiese că Piranha III au înghițit aproximativ 136,7 milioane euro.