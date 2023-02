Ce se întâmplă cu tripleta magică a Rapidului, Ioniță – Ongenda – Papeau? „Trebuie echilibru, nu doar jucători cu mapa sub braț” Mutu anunță când îi vedem pe teren. Video exclusiv

Rapid s-a impus în această etapă contra Chindiei, scor 2-0, și și-a asigurat matematic prezența în faza play-off din SuperLiga. au toate motivele să fie încrezători în privința rezultatelor care vor urma, mai ales că noua tripletă magică a Rapidului, Ongenda, Papeau, Ioniță, este gata să intre în acțiune.

Adrian Mutu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI despre situația celor trei și insistă că echipa are nevoie și de echilibru, nu doar de creativitate. Totuși, Mutu îi asigură pe fani că primul 11 îi poate include pe . Rămâne doar ca Ongenda și Papeau să se pună la punct la nivel fizic. Asta ar urma să se întâmple în două săptămâni, când se intră în play-off.

Da, se poate să fie toți trei pe teren. Toți acești trei jucători acoperă toate pozițiile în atac. Hai să zicem pe undeva mai puțin vârful împins. În rest, pot juca și decari și dreapta și stânga. Toți trei pot juca și ca inter, mijlocași, dacă vrei să joci așa. Pot intra toți trei în primul 11. Numai că trebuie să existe un anumit echilibru.

Mai vorbeam cu cineva și i-am zis ‘se vede că la Rapid se vor numai jucători cu mapa sub braț’. Ăștia cu sapa nu îi vrea nimeni, nu? Să jucăm numai pe atac. Și ne apărăm doar cu Săpunaru și încă unul, cu Moldovan. Ideea e că trebuie să avem un echilibru în ceea ce se întâmplă.

Probabil vor fi meciuri pe care le vom aborda în felul ăsta, dar și alte meciuri în care trebuie să fim prudenți și să fim băieți deștepți. Ongenda mai are cam 10 zile în care nu o să îl vedem pe teren. E sănătos, dar fizic nu e la nivelul cel mai bun. Depinde de ei dacă își merită postul.

Nu are kilograme în plus Ongenda. Tot se vorbea despre asta și abia așteptam să îl văd ca să-mi dau seama cât de gras e. Mă speriasem la un moment dat. I-am zis ‘ia scoate alea de pe tine să te văd’. Și spre surprinderea mea plăcută nu are kilograme în plus. E un jucător plin de talent, se vede. Nu îți trebuie mult să îți dai seama de un jucător. Două, trei atingeri și îți dai seama.

Ca să îți poți arăta calitățile tehnice, în primul rând trebuie să stai bine fizic. Că dacă nu poți să alergi, nu reușești să faci nimic. Asta facem și în programul cu Papeau, care încă nu e la sută la sută fizic. Deja arată ceva, dar când o să fie ca înainte, era de neoprit cu mingea la picior. În două săptămâni vor fi toți trei în formă, la început de play-off. Dar să demonstreze ei pe teren, să nu le dăm nume. Să începem cu alea, ăsta e Mutu, ăsta e Hagi”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Rapid are toate motivele să spere că poate da lovitura în acest sezon de SuperLiga. Este deja în play-off și are doar nouă puncte de recuperat față de Farul. Înainte de înjumătățire!

După 27 de etape disputate în SuperLiga, Rapid este pe locul 4 în clasament, cu 49 de puncte. Are 9 puncte de recuperat până la liderul Farul, 4 față de CFR Cluj și două în spatele celor de la FCSB. Cu mențiunea că pentru CFR Cluj rămâne de disputat meciul din această rundă, cu Petrolul. Rapid va juca în runda 28 cu FC Botoșani, în deplasare.

