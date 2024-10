Scenariul propus de specialiști e simplu și logic. Guvernul României s-a îndatorat peste măsură în acest an electoral, au fost crescute pensiile, iar risipa bugetară trebuie acoperită de undeva. De unde mai exact? Ei bine, din creșterea de taxe, majorarea TVA și alte măsuri de austeritate. Cu toate acestea, Marcel Ciolacu neagă, din nou, acest scenariu.

Ce se întâmplă cu TVA-ul de anul viitor. Ce planuri are Guvernul și ce alte taxe se pregătesc

“Eu vă dau o veste tristă astăzi, nu va fi nicio creştere de cotă de TVA. Tocmai s-au terminat discuţiile dintre ministrul de Finanţe şi Comisia Europeană. A avut întâlniri şi astăzi, într-o oră se urcă în avion şi vine acasă şi sunt convins că mă va informa şi pe mine şi pe domnul preşedinte Nicolae Ciucă, cum este normal“, a declarat Marcel Ciolacu.

, care este la 10% din PIB. Un prim plan ar fi să se termine ”haiducia” din România, adică toate aceste cheltuieli nejustificate din sistemul bugetar. Ar exista mari probleme în special în domeniul sanitar, acolo unde este o risipă de bani nemaivăzută.

“Normal, sunt veşti bune şi le discutăm în detaliu. Înseamnă că nu vom mări taxele. Domne’, noi avem o evaziune fiscală de 10% din PIB, avem cel mai mare GAP de TVA, avem anumite cheltuieli necontrolate, de exemplu în domeniul Sănătăţii, unde, din punctul meu de vedere, noua legislaţie pe care am trecut-o prin Guvern, împreună cu ministrul de Finanţe, este corectă.

Respectiv, să avem achiziţii centralizate pentru tot sistemul de sănătate, nu putem cumpăra o seringă, unii o cumpără cu 1 leu, alţii o cumpără cu 3 lei, aceeaşi seringă. Trebuie să termine, suntem în 2024, s-a terminat haiducia în România. Toată această ordonare va aduce, automat, la o reducere de cheltuieli“, a indicat Ciolacu, conform Agerpres.

Specialiștii economici îl contrazic vehement pe Marcel Ciolacu

Șeful Executivului a anunțat, de asemenea, în toate domeniile cheie, pentru că este un jalon important din PNRR. Important e că țara noastră se va ”moderniza” fără taxe și impozite noi. ”Nu va fi nicio creştere de TVA pentru că ar însemna o tâmpenie. Orice punct de creştere la TVA aduce o inflaţie de 0,5%, tocmai am adus inflaţia de la două cifre, am adus-o la sub 5%. Este pentru prima oară când avem o creştere la consum şi o creştere a nivelului de trai, acum, o luăm, din nou, de la capăt?”, s-a întrebat, retoric, Ciolacu.

Desigur, specialiștii din economie îl contrazic pe Ciolacu și cred că momentan liderul PSD se ferește să spună adevărul pentru a nu-și supăra electoratul înainte de campania electorală de la final de 2024. Pe lista măsurilor de austeritate anunțate de specialiști se numără majorarea TVA la 25%, dar și înghețarea salariilor bugetarilor.

Asta, în condițiile în care țara noastră s-a îndatorat deja peste 50% din valoarea PIB. Un avertisment similar au lansat și cei din USR, prin vocea deputatului Claudiu Năsui. “Am avertizat că după alegerile din acest an, dacă PSD rămâne la guvernare, vor continua să crească taxele, cu aprobarea actualilor şefi ai PNL. Ultimele declaraţiile de la PNL confirmă că se discută creşterea TVA nu la 21%, ci chiar mai mult, la 25%. Asta înseamnă preţuri mai mari şi, deci, sărăcire mai mare a populaţiei.

TVA-ul nu va fi singura taxă care va creşte de anul viitor. Asta, pentru că nu vor să oprească robinetul de bani spre pensiile speciale, scheme de afaceri pe banii statului sau mii de agenţii inutile”, a declarat Năsui. ”Am pus în programul de guvernare o listă de aproape 200 de agenţii de stat inutile care trebuie desfiinţate. Vechile partide au multe guri de hrănit, vor vrea întotdeauna să crească cheltuielile ca apoi să se plângă că n-au bani şi să crească taxele“, a completat Claudiu Năsui.