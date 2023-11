Ce se întâmplă cu Uddi, fostul star de la X Factor: ”Am vrut să renunț”

Dragoș Udilă sau Uddi, așa cum îl știe toată lumea, nu a fost mereu o persoană cunoscută. La 20 de ani era doar un imigrant, în Andalusia, și lucra ca brutar. Notorietatea a dobândit-o după participarea la X Factor. Nu are mașină de fițeși nici vilă, dar este un tată fericit.

Uddi merge cu metroul pentru că se simte mai aproape de oameni

Dragoș Udilă, cunoscut ca Uddi, a devenit cunoscut în anul 2012. Până să ajungă acolo, nu mai luase niciodată lecții de canto. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, cunoscutul artist vorbește despre sacrificiile pe care le-a făcut, la imigrant, în Spania.

Ne povestește cât de fericit este ca tată alături de fiul lui, Solomon și recunoaște că au existat momente când a vrut să renunțe la muzică. Un artist atipic, Uddi nu este pasionat de mașini, merge cu autobuzul și recunoaște că este inevitabil ca, la un moment dat, succesul să i se urce la cap. Uddi mărturisește că îi place enorm de mult să gătească și spune că a simțit, la început, că își ratează cariera ca artist în România.

Uddi simte că și-a irosit cariera

Ai avut vreodată senzația, după atâția ani de muncă, că ți-ai ratat cariera în țară? Că ai fost mult mai vizibil dacă făceai muzică în America, de exemplu?

– Da, am avut senzația asta, la începuturile mele. Apoi am realizat și m-am bucurat că am reușit la mine în țară să-mi câștig pâinea cu demnitate, din muzică.

A existat vreun moment în viața ta când celebritatea ți s-a urcat la cap?

– Este inevitabilă treaba asta, să ți se urce la cap după ce ai puțină faima, ai puțin succes. Ești și tânăr, nu are cum. Dar dacă ai un mindset și o filosofie bună de acasă, rezolvi. Un lucru pe care mi l-am dorit înainte să plec pe acest drum al artei a fost să pot să fiu cât mai sincer.

“Am avut momente când am vrut să renunț”

A existat vreun moment în care ai vrut să renunți?

– Da, am avut momente când am vrut să renunț. Însă nu cred că există artist care să nu aibă aceste gânduri. Ele vin după perioade mai grele sau ceva asemănător, cum . Cine a rezistat după, cine a fost activ și după pandemie, este artist. Sunt mulți cântăreți care au ajuns să lucreze în supermarketuri ca să supraviețuiască. La mine a fost ca în melodie: ”Poți fugi, dar nu te poți ascunde, soarta te găsește oriunde”. Cred că am avut drumul asta bine definit de la început.

“Nu sunt pasionat de mașini”

Ești o persoană publică atipică. Mergi cu autobuzul, cu metroul, n-ai mașină de fițe.

– Nu știu dacă sunt neapărat atipic. Nu sunt atât de pasionat de mașini, iar în Bucureșți mă mișc mult mai rapid cu metroul și cu autobuzul. Cred că în felul asta sunt și mă simt mai aproape de oameni, pentru oameni, și mie îmi place foarte mult.

“Tatăl Uddi este foarte fericit”

Cum este tatăl Uddi? Ai un băiat de 2 ani, Solomon.

-Sunt un tată fericit și bucuros. E ceva care te definește ca om în primul rând, ai o șansă să cunoșți iubirea necondiționată atunci când ai un copil. E ceva divin, nici nu pot să explic foarte mult. Tatăl Uddi este foarte fericit și foarte mulțumit, slavă Domnului pentru un băiat sănătos. Al doilea o să vină când o vrea Dumnezeu, numai sănătos să fie.

De unde ai talentul asta de putea cânta ce vrei tu, când vrei și cum vrei?

-Talentul, în primul rând, vine din determinare, dintr-o disciplină și o dorință de a evoula pe toate planurile. Cred că, pentru a avea o prestație live sau pentru a fi ceva diferit, special, trebuie să studiezi și puțină istorie. Trebuie să joci și puțin fotbal, să-ți iubești puțin și țara, să fii curios de absolut tot. Să ai și o interacțiune cu publicul, dar talentul vine în primul rând din dorința de a evolua.

În 2012, la X Factor, ai luat primele ore de canto. Cum a fost?

-Mă gândesc cu drag la perioada X Factor și mă bucur atât de tare pentru că am reușit să mă afirm, să capăt încredere în mine. Să mă finisez și să mă pregătesc pentru ce înseamnă full time job ca artist.

La 20 de ani, Uddi era brutar în Spania

Cum era Uddi la 20 de ani și cum este azi, la 36?

-La 20 de ani, Uddi nici nu exista. El s-a născut mai târziu. După X Factor, în primul an. Uddi cel de 20 de ani era un imigrant undeva în , am lucrat la un serviciu de catering, apoi am fost brutar. Cam asta făcea Uddi la 20 de ani, era un imigrant în Andalusia.

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-Mă uit la ‘Seinfeld’ de câțiva ani încoace. Cred că mă uit de peste 20 de ani, de fapt. Îmi place fotbalul, fac parte din Naționala Artiștilor, îmi place mult muntele și merg în drumeții. Îmi place mult să gătesc și sunt ahtiat după istoria naturală a lumii.

“Vreau să mă țin ocupat”

La ce lucrezi, în prezent? Ce proiecte ai?

– În prezent urmează să finalizez un clip în colaborare , este o piesă raggae și pop, mi s-a părut foarte dulce și foarte mișto. Eu am mai avut o colaborare cu Sonny, a ieșit și piesa asta pe care o voi lansa eu. Iar anul asta cam gata, dar plănuiesc la anul un album foarte personal, My roots raggae. Undeva spre muzica ce m-a inspirat cel mai mult, muzica lui Bob Marley. Și cât mai multe proiecte, vreau să mă țin ocupat. Am de mult timp în gând ideea unui podcast muzical, aștept tot felul de oferte, de idei , chiar și filme. Am mai avut câteva oferte, dar îmi caut rolul. Vreau să fac artă și să pot să las cât mai multe pe pământul asta.