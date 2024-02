Ce se întâmplă cu vedeta din România care a renunțat la numele care i-a adus celebritatea! L-a înnebunit pe Irinel Columbeanu

Flore Salalidis făcea, cu ani în urmă, furori printre bărbații celebri ai României. L-a ”divorțat” pe Irinel Columbeanu, s-a iubit cu vedete, a fost subiect de reality-show. Acum însă, de ceva vreme, a devenit mai discretă ca niciodată.

Ce se întâmplă cu vedeta iubită de Irinel Columbeanu

Flore Salalidis, femeia care a ”păcătuit” cu Irinel Columbeanu, s-a schimbat total. După ani buni pe care i-a trăit cât de discret se poate, femeia care înnebunea bărbații celebri din România pare să se fi reinventat. Și, culmea, a renunșat la numele de Salalidis, adoptând unul mult, mult mai românesc.

ADVERTISEMENT

“Acum sunt Grigore Florentina, dar asta doar pe rețelele de socializare. Numele mi l-am schimbat pentru că așa am simțit, este numele tatălui meu. Numele de botez. Nu vreau să mai port numele de Salalidis, îmi purta ghinion”, explică Flore, pentru FANATIK.

Dar nu e singura schimbare pe care a făcut-o în viața ei. și-a schimbat radical viața. Iar toate acestea vin după ce a fost greu încercată de o dramă pe care a trăit-o acum doi ani. Moartea mamei sale a făcut-o să își reconsidere, total, prioritățile.

ADVERTISEMENT

“Mi-a murit mama acum doi ani și asta m-a schimbat mult! O chestie de genul acesta te face să vezi viața altfel. Să apreciezi mai mult tot”, ne-a mai explicat, în exclusivitate, Flore Salalidis. De aceea, spune ea, își găsește liniștea în alte ocupații.

Ce face acum Flore Salalidis

De ceva timp deja, Flore Salalidis și-a găsit liniștea lângă un bărbat. Dar, dacă până acum înnebunea bărbați celebri, acum se iubește cu un tânăr discret din cale afară. Și preferă să se bucure de el și de viața lor departe de România.

ADVERTISEMENT

”N-am mai apărut de o mie de ani. Sunt în vacanță cu câțiva prieteni în Goa, India. Am venit în mare parte pentru un retreat, este un program de detox de 21 de zile. Se face yoga, masaje, tratamente cu plante de ale lor. Voi sta plecată în vacanță până pe 11 martie.

Am ales să fac asta pentru că eram curioasă, am auzit că este foarte bun pentru organism. Rezultatele se vor vedea la sfârșit. Am abia 7 zile, dar deja mă simt super ok. Psihic în primul rând. În rest sunt bine, mi-am propus să călătoresc cât mai mult anul asta. Următoarea excursie va fi în Japonia”, ne-a mai dezvăluit Flore Salalidis.

ADVERTISEMENT

Flore Salalidis de la noi din țară. A apărut prima oară în atenția showbiz-ului prin prisma relației cu Irinel Columbeanu. Ei erau filmați în jacuzzi-ul milionarului, iar infidelitatea acestuia a dus, ulterior, la despărțirea de Monica.

Ulterior, Flore a fost văzută în compania altor celebrități. S-a discutat, la un moment dat, că s-ar fi iubit cu Cristian Boureanu, DJ Eftimie și chiar Cătălin Botezatu. Ea a fost căsătorită cu afaceristul din Africa de Sud Peter Salalidis. Succesul pe care l-a avut la bărbați au făcut-o pe Flore Salalidis să fie apară, ca ispită, la Insula Iubirii.