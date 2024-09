Victor Slav și Selina au acceptat provocarea Asia Express, chiar dacă știau că vor întâmpina momente tensionate. Surprinzător, cuplul a ieșit mai puternic din această aventură. Selina face acum dezvăluiri despre experiența lor în emisiune și cum le-a afectat relația.

Ce se întâmplă cu Victor Slav și Selina după Asia Express: ”Asta e cea mai mare frică a mea”

Experiența de la Asia Express le-a schimbat mult viața lui Victor Slav și a iubitei sale, Selina. Cuplul, care este împreună de trei ani, a întâmpinat provocări serioase care le-au testat relația de cuplu. Deși această aventură i-a adus și mai aproape, a scos la iveală și frici profunde, mai ales pentru Selina.

Pe parcursul emisiunii, , dar nimic suficient de grav încât să le afecteze relația în mod serios.

Selina spune că experiența de la Asia Express a ajutat-o să se dezvolte personal. Ea a învățat să facă față situațiilor neașteptate și a reușit să aibă mai multă încrederea în sine.

În opinia Selinei, participarea la emisiune a avut un efect pozitiv asupra relației cu iubitul ei. Ea crede că legătura dintre ea și Victor a devenit mai puternică în urma acestei experiențe. Cu toate acestea, Selina recunoaște că mai are de lucrat la o teamă personală importantă.

„Cea mai mare frică a mea la care trebuie să lucrez, evident, este singurătatea. Singurătatea, dar nu la modul că mi-e frică să stau acasă singură sau să dorm singură. Mă refer la singurătatea aia când îți pierzi oamenii dragi, asta e cea mai mare frică a mea”, a declarat Selina, la „Fără Frică Podcast”, potrivit

Această frică își are rădăcinile în experiențele dureroase din trecutul Selinei. Cu câțiva ani în urmă, ea și-a pierdut fratele și a fost aproape să-și piardă și

Ce a învățat Selina despre relația ei cu Victor la Asia Express

Vorbind despre relația lor, Selina a subliniat că ea și Victor au avut întotdeauna o relație bazată pe iubire, respect și sprijin reciproc. Participarea la “Asia Express” nu a făcut decât să întărească aceste fundamente.

Ea a menționat că în relația lor nu există jigniri, înjurături sau vorbe urâte. Deși au uneori discuții contradictorii, ca orice cuplu, niciodată nu ajung la lipsă de respect unul față de celălalt.

„Nu există la noi jigniri, înjurături, vorbe urâte. Normal că ne certăm, suntem oameni, avem discuții, cred că ar fi chiar aiurea să nu avem, dar nu, nu a existat niciodată lipsa de respect la noi. A întărit relația. Îți dai seama că în confortul tău, în rutina ta, nu ești pus în situații atât de dificile și sub această presiune (…)

Ne-am dat seama că în orice situație am fi, facem față cu brio (…) Mi-am dus stima de sine la un alt nivel, pentru că nu mă credeam în stare să fac foarte multe chestii și le-am făcut și uite că am trecut peste și că am reacționat ok”, a mai povestit iubita lui Victor Slav.

Se pare că Asia Express le-a arătat că pot face față împreună oricărei provocări. Acolo au avut ocazia de a se vedea unul pe celălalt în situații dificile, sub presiune, departe de rutina lor obișnuită, și totuși, s-au descurcat.