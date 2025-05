Ce se întâmplă cu voucherele pentru alimente în 2025. Românii vulnerabili vor primi mai puțini bani de la stat

În 2025, categoriile vulnerabile din România care beneficiază de vouchere pentru alimente vor primi sume mai mici din partea statului. . Când va intra prima tranșă?

Vouchere pentru alimente 2025. Persoanele vulnerabile vor primi mai puțini bani

Programul Sprijin pentru România continuă în 2025, însă sub o altă formă. Dacă în anii trecuți, persoanele vulnerabile primeau câte 250 de lei o dată la două luni, în acest an cardurile vor fi încărcate de două ori pe an.

ADVERTISEMENT

În plus, suma de care vor beneficia românii este mult mai mică. Mai exact, aceștia vor primi 125 de lei în luna iunie. Cea de-a doua tranșă, care va avea aceeași valoare, va fi distribuită în luna decembrie.

Beneficiarii sunt pensionarii cu venituri mici, dar și persoanele cu dizabilități ale căror sume lunare încasate nu depășesc 2.210 lei. În categoria beneficiarilor se încadrează și familiile care au cel puțin doi copii, în care venitul pe membru nu trece de 675 de lei, persoanele sau familiile care primesc ajutor de incluziune și oamenii fără adăpost.

ADVERTISEMENT

Aceste de strictă necesitate, dar și pentru achitarea meselor calde. Cardurile nu pot fi utilizate în alt scop. Este important de amintit că valabilitatea acestora este de 12 luni din momentul încărcării.

Ce produse pot cumpăra românii cu 125 de lei

Voucherele nu pot fi utilizate pentru a cumpăra băuturi alcoolice, tutun sau alte produse nealimentare. Deși reprezintă o măsură importantă de sprijin pentru persoanele vulnerabile, datele statistice arată că cei 125 de lei nu pot acoperi prețul pentru un coș de cumpărături cu produse de bază, potrivit .

ADVERTISEMENT

Sursa citată arată că pentru a achiziționa câteva dintre alimentele de bază, precum cartofi, fasole, ceapă și lactate, un român ar fi nevoit să plătească aproximativ 127 de lei. Cu cei 125 de lei, o persoană ar putea pune în coșul de cumpărături cartofi, morcovi, orez, o sticlă de ulei, salam, mere, varză, pâine și câteva ouă.