Ce se întâmplă dacă faci baie în Marea Moartă. Asta spunea celebrul autor Mark Twain: „Au ieșit acoperiți cu…”

Celebrul scriitor Mark Twain a povestit ce se întâmplă dacă faci baie în Marea Moartă. Apa e atât de sărată, încât nicio viețuitoare nu poate supraviețui aici, însă puțini știu de ce.

Nicio vietate nu poate rezista în Marea Moartă

recunoscut ca fiind una dintre cele mai sărate întinderi de apă din lume. Numele său se datorează faptului că în acest mediu atât de sărat, nicio formă de viață, fie ea pește, pasăre sau plantă, nu poate rezista.

Pe marginea țărmului, sarea se depune pe stânci, iar cei care ajung aici observă că apa sărată îi face să plutească cu ușurință. Celebrul autor Mark Twain a vizitat Marea Moartă în 1867 și a descris experiența în cartea sa „The Innocents Abroad, or The New Pilgrims’ Progress” (American Publishing Company, 1869),.

El și-a amintit intrarea în apă că pe „o baie ciudată”, dar care i-a lăsat „un miros splendid”. „Unii dintre noi au făcut baie mai mult de o oră și apoi au ieșit acoperiți cu sare până când am strălucit ca niște ghețari”, spunea scriitorul.

Dar de ce este ? Potrivit Administrației Naționale Oceanografice și Atmosferice (NOAA) din SUA, apa din oceane conține în mod normal cam 3,5% săruri dizolvate.

Sarea din oceane provine din rocile aflate pe uscat. Apa de ploaie, care conține acizi naturali, dizolvă treptat aceste roci și eliberează ioni – particule încărcate electric – care sunt purtați de râuri până în ocean. Cei mai răspândiți ioni sunt sodiul și clorura, iar combinația lor formează sarea care se acumulează în apă.

Conform NOAA, dacă toată sarea din oceane ar fi scoasă și distribuită pe întreaga suprafață uscată a Pământului, ar forma un strat de aproximativ 150 de metri înălțime. Totuși, chiar și toată sarea din oceane reprezintă doar o fracțiune din cantitatea enormă de sare găsită în apa Mării Moarte.

Apa se acumulează și pe fundul mării

Apa din Marea Moartă este de până la nouă ori mai sărată decât apele oceanice. Salinitatea crește pe măsură ce adâncirea mării devine mai mare. Iar la adâncimi mai mici de 100 m, apa devine atât de încărcată cu sare, încât aceasta se depune pe fundul mării.

Marea Moartă primește apă dulce doar de la râul Iordan. În acest deșert uscat, aflat la altitudine joasă, apa care ajunge în mare se evaporă mai rapid decât în oceane, lăsând în urmă cantități însemnate de sare.

În ultimii ani, cantități și mai mari de apă au fost extrase din Marea Moartă prin redirecționarea râului Iordan pentru irigații, ceea ce a dus la reducerea dimensiunilor mării și la creșterea salinității apei rămase, notează