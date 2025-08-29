Sport

Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului

Ce se întâmplă dacă Ronaldo pune punct relației cu Georgina. Ce stipulează contractul dintre cei doi și ce condiții trebuie să îndeplinească.
Claudia Şoiogea
29.08.2025 | 17:45
Ce se intampla daca Georgina Rodriguez si Cristiano Ronaldo divorteaza Cu ce se alege sotia fotbalistului
Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo se despart. Sursa foto: Instagram

La începutul lunii august, Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez. Toată lumea și-a îndreptat atenția asupra inelului, considerând-o pe brunetă o adevărată norocoasă. Ei bine, puțini sunt cei care știu că o eventuală despărțire dintre cei doi costă o adevărată avere.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez formează unul dintre cele mai longevive, dar și cele mai mediatizate cupluri din lume. Cei doi sunt împreună de mai bine de 8 ani, timp în care au trecut prin multe împreună. Pentru că relația lor a început să fie din ce în ce mai solidă, mulți au început să se întrebe când are de când Cristiano Ronaldo s-o ceară de soție pe Georgina.

Ei bine, pe 12 august, Georgina a luat pe toată lumea prin surprindere. Partenera lui Ronaldo s-a afișat pe Instagram purtând un inel cu diamant masiv, confirmând că este oficial logodnica lui Cristiano Ronaldo. Milioane de fani au felicitat-o, însă puțini știu ce ascunde mariajul, dar și un posibil divorț dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo și logodnica lui au semnat contract prenupțial

Georgina și Cristiano Ronaldo au construit împreună un imperiul, iar capitalul de imagine al celor doi costă foarte mult. Recent, presa portugheză a dezvăluit că jucătorul de la Al Nassr și partenera lui au semnat un contract prenupțial în cazul unui eventual divorț.

Dacă Ronaldo și partenera lui vor divorța, Georgina ar urma să primească o pensie lunară pe viață de 100.000 de euro și proprietatea lui Cristiano din La Finca, Madrid, evaluată la 5.2 milioane de euro. Se pare că Ronaldo și Georgina au semnat deja acordul prenupțial după nașterea primei lor fiice, Alana Martina. Conform aceleiași surse, acest acord are ca scop asigurarea securității financiare pentru Georgina și copii.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

Cu o avere estimată la peste 671 milioane de dolari, Cristiano Ronaldo este cel mai bine plătit sportiv din lume. Doar contractul anual cu clubul Al-Nassr îi aduce 230 milioane de dolari, iar zeci de milioane suplimentare provin din sponsorizări și contracte publicitare.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul

Ce semnificație are inelul primit de Georgina din partea lui Ronaldo

După aproape 10 ani de relație, Cristiano Ronaldo și-a luat inima-n dinți și a cerut-o de soție pe Georgina. Inelul cu diamant spectaculos a furat privirile tuturor, iar diverse surse au estimat ca valoarea sa se ridică la milioane de euro. Ei bine, dincolo de faptul că este o bijuterie scumpă, se pare că Ronaldo nu a ales întâmplător acest inel.

Tobias Kormind, director general al 77 Diamonds, a declarat pentru The Mirror că piatra are 35 de carate. Este o bijuterie cu totul și cu totul specială, care le reamintește specialiștilor bijutieri de inelul primit de Elizabeth Taylor.

ADVERTISEMENT

„Estimăm că inelul de logodnă uimitor al Georginei Rodríguez valorează în jur de 5 milioane de dolari. Inelul amintește de celebrul diamant Taylor-Burton, o piatră în formă de pară de 69,42 carate, oferită lui Elizabeth Taylor de Richard Burton, care se pare că l-a cumpărat de la Cartier, după ce aceștia l-au achiziționat la licitație pentru peste 1 milion de dolari.”,a spus Tobias Kormind.

Designul inelului este și el unul special. Potrivit specialistului, cele trei pietre descriu relația lui Cristiano Ronaldo cu Georgina, dar și promisiunea pe care și-au făcut-o reciproc. Configurația cu trei pietre, în acest caz, un set rar de trei diamante ovale, oferă inelului o eleganță vintage, în ciuda aspectului său modern și impecabil.

Trilogia celor trei pietre simbolizează trecutul, prezentul și viitorul unui cuplu. Cu alte cuvinte, este reprezentarea perfectă a relației dintre Ronaldo și Georgina Rodriguez. De fapt, inelul spune în esență: „Tu ești pentru totdeauna – trecutul, prezentul și viitorul meu.”

Reacția fabuloasă a lui MM Stoica după ce FCSB și-a aflat adversarii din...
Fanatik
Reacția fabuloasă a lui MM Stoica după ce FCSB și-a aflat adversarii din grupa de Europa League: „Go Ahead, lads!”
Tragerea la sorți grupe Europa League, live video online. FCSB, dueluri de foc...
Fanatik
Tragerea la sorți grupe Europa League, live video online. FCSB, dueluri de foc cu Feyenoord, Fenerbahce sau Steaua Roșie. Când se anunță programul meciurilor
Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm...
Fanatik
Mihai Rotaru anunță două lovituri mari la Universitatea Craiova: „Trebuie să ne mișcăm rapid!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Claudia Şoiogea
Claudia Şoiogea
Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
Parteneri
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză...
iamsport.ro
Bombă! Cum arată scenografia Craiovei care a fost interzisă de UEFA. Ultrașii acuză Recep Erdogan ar fi fost jignit și ar fi intervenit la UEFA
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu...
adevarul.ro
All inclusive cu scandal fratricid în Bulgaria. Cum au ajuns românii să nu se mai suporte între ei: „Urăsc împuțita de Românie”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Observatornews.ro
"Mă simt ca acasă aici, nu m-aş muta". Reacţia unui livrator asiatic după incidentul din Colentina
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!