Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează. Cu ce se alege soția fotbalistului

La începutul lunii august, Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez. Toată lumea și-a îndreptat atenția asupra inelului, considerând-o pe brunetă o adevărată norocoasă. Ei bine, puțini sunt cei care știu că o eventuală despărțire dintre cei doi costă o adevărată avere.

Ce se întâmplă dacă Georgina Rodriguez și Cristiano Ronaldo divorțează

formează unul dintre cele mai longevive, dar și cele mai mediatizate cupluri din lume. Cei doi sunt împreună de mai bine de 8 ani, timp în care au trecut prin multe împreună. Pentru că relația lor a început să fie din ce în ce mai solidă, mulți au început să se întrebe când are de când Cristiano Ronaldo s-o ceară de soție pe Georgina.

Ei bine, pe 12 august, Georgina a luat pe toată lumea prin surprindere. Partenera lui Ronaldo s-a afișat pe Instagram purtând un inel cu diamant masiv, confirmând că este oficial logodnica lui Cristiano Ronaldo. Milioane de fani au felicitat-o, însă puțini știu ce ascunde mariajul, dar și un posibil divorț dintre cei doi.

Cristiano Ronaldo și logodnica lui au semnat contract prenupțial

Georgina și Cristiano Ronaldo au construit împreună un imperiul, iar capitalul de imagine al celor doi costă foarte mult. Recent, presa portugheză a dezvăluit că jucătorul de la Al Nassr și partenera lui au semnat un contract prenupțial în cazul unui eventual divorț.

Dacă Ronaldo și partenera lui vor divorța, Georgina ar urma să primească o pensie lunară pe viață de 100.000 de euro și proprietatea lui Cristiano din La Finca, Madrid, evaluată la 5.2 milioane de euro. Se pare că Ronaldo și Georgina au semnat deja acordul prenupțial după nașterea primei lor fiice, Alana Martina. Conform aceleiași surse, acest acord are ca scop asigurarea securității financiare pentru Georgina și copii.

Cu o avere estimată la peste 671 milioane de dolari, . Doar contractul anual cu clubul Al-Nassr îi aduce 230 milioane de dolari, iar zeci de milioane suplimentare provin din sponsorizări și contracte publicitare.

Ce semnificație are inelul primit de Georgina din partea lui Ronaldo

După aproape 10 ani de relație, Cristiano Ronaldo și-a luat inima-n dinți și a cerut-o de soție pe Georgina. Inelul cu diamant spectaculos a furat privirile tuturor, iar diverse surse au estimat ca valoarea sa se ridică la milioane de euro. Ei bine, dincolo de faptul că este o bijuterie scumpă, se pare că Ronaldo nu a ales întâmplător acest inel.

Tobias Kormind, director general al 77 Diamonds, a declarat pentru că piatra are 35 de carate. Este o bijuterie cu totul și cu totul specială, care le reamintește specialiștilor bijutieri de inelul primit de Elizabeth Taylor.

„Estimăm că inelul de logodnă uimitor al Georginei Rodríguez valorează în jur de 5 milioane de dolari. Inelul amintește de celebrul diamant Taylor-Burton, o piatră în formă de pară de 69,42 carate, oferită lui Elizabeth Taylor de Richard Burton, care se pare că l-a cumpărat de la Cartier, după ce aceștia l-au achiziționat la licitație pentru peste 1 milion de dolari.”,a spus Tobias Kormind.

Designul inelului este și el unul special. Potrivit specialistului, cele trei pietre descriu relația lui Cristiano Ronaldo cu Georgina, dar și promisiunea pe care și-au făcut-o reciproc. Configurația cu trei pietre, în acest caz, un set rar de trei diamante ovale, oferă inelului o eleganță vintage, în ciuda aspectului său modern și impecabil.

Trilogia celor trei pietre simbolizează trecutul, prezentul și viitorul unui cuplu. Cu alte cuvinte, este reprezentarea perfectă a relației dintre Ronaldo și Georgina Rodriguez. De fapt, inelul spune în esență: „Tu ești pentru totdeauna – trecutul, prezentul și viitorul meu.”