Ce se întâmplă, de fapt, cu Adrian Șut! Dezvăluirea lui Mihai Stoica despre căderea colosală de formă a mijlocașului FCSB

Adrian Șut (26 de ani) este „oaia neagră” la FCSB. Mijlocașul central a avut o nouă evoluție slabă și a fost criticat atât de Gigi Becali, cât și de experții FANATIK SUPERLIGA.

Probleme cu Adrian Șut la FCSB

Adrian Șut a fost integralist în U Cluj – FCSB 0-2. Mijlocașul central a avut însă o nouă seară neagră, care a atras criticile lui Gigi Becali.

că va sta pe banca de rezerve. „Șut e în degringoladă, săracul. Poate nu duce ce îi spune Gigi pe la TV sau nu știu ce se întâmplă. Dar ieri Șut a avut 6-7 execuții care n-au voie să facă parte din portofoliul unui mijlocaș central. Pase greșite, șuturi aiurea din poziții imposibile. Ceea ce nu se întâmpla anul trecut.

Pase paralele. Pasele paralele în orice zonă a terenului scot tot compartimentul de joc. Sunt cele mai periculoase, trebuie eliminate din fotbal. Pasa paralelă cu poarta în orice parte a terenului fie că e zona 2 sau zona 3 scoate compartimentul de joc. Dacă acea pasă paralelă nu ajunge la coechipier, cei doi fiind în paralel, ies automat. Și am văzut lucrul ăsta la Șut de două ori.

Sunt greșeli pe care nu le vedeam la Șut. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar e în regres față de anul trecut. Pe mine mă sunase cineva de la Trabzon să mă întrebe de el. Acum un an, un an și jumătate. Erau foarte încântați de el.

Eu, la cum îl știu pe Gigi, am crezut că prin minutul 30 îl scoate. A avut trei greșeli una din superficialitatea, o pasă pe care a dat-o afară. Diagonale greșite”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Șut e afectat de pierderea tatălui

Adrian Șut a avut un an complicat. A urmat apoi un 2025 în care a fost măcinat de câteva accidentări, dar a trebuit și să se acomodeze cu statutul de tată.

„Spunea Meme că și jucătorii sunt oameni și în mod sigur contează mult că și-a pierdut tatăl. Mi-a spus Meme. E o apăsare. Pe suflețul lui Șut e o piatră. Nu mai ești același. Cică avea o relație extraordinară cu taică-su. E genul de dramă care poate să te afecteze”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

„Nu doar ăsta. S-au întâmplat mai multe în ultimul an. Pierderea tatălui, apoi că la un momentdat era pe val, avea posibilitatea să plece în străinătate și a ratat un transfer în străinătate. Apoi a avut o cădere și din punct de vedere al discursului public nu a fost susținut.

Accidentările au intervenit și ele tot pe fond emoțional. Ce încearcă el să facă. El încearcă să facă mai mult decât postul lui și e cea mai mare greșeală la jucători de genul ăsta de număr 6.

La postul ăla nu e musai să te arăți. La postul ăla de multe ori e foarte bine să nu te vezi. Tu să iei mingea, să nu recuperezi, nu să pierzi duelul cum a făcut la meciul cu Bologna, dar nu trebuie neapărat să dai tu la poartă. Eu am impresia că el încearcă să facă niște chestii bonusuri să se vadă că a revenit Șut”, a adăugat Andrei Vochin.