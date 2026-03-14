Sport

Ce se întâmplă de fapt cu averea lui Gigi Becali. Dezvăluri despre mega-afacerile de sute de milioane de euro ale patronului FCSB. Exclusiv

Dumitru Dragomir a făcut dezvăluiri tari despre averea lui Gigi Becali. Chiar dacă FCSB a ratat calificarea în play-off, latifundiarului din Pipera îi merge extraordinar de bine în afaceri
Cristian Măciucă
14.03.2026 | 09:50
Ce se intampla de fapt cu averea lui Gigi Becali Dezvaluri despre megaafacerile de sute de milioane de euro ale patronului FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă de fapt cu averea lui Gigi Becali. Dezvăluri despre mega-afaceri de sute de milioane de euro ale patronului FCSB. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

Fanii FCSB pot sta liniștiți. Gigi Becali are în continuare bani să bage la echipă, chiar dacă a ratat calificarea în play-off. Prietenul Dumitru Dragomir a dezvăluit ce mega-afaceri de sute de milioane de euro are latifundiarul din Pipera.

Averea lui Gigi Becali, în continuă creștere. Ce mega-afaceri are patronul FCSB

Gigi Becali visează să revină cu FCSB în grupele UEFA Champions League și să ia zecile de milioane de euro de la UEFA. Patronul campioanei României a început deja reconstrucția. La instalat în funcția de antrenor principal, cel puțin până la vară, pe Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

În plus, Adrian Ilie se pregătește să devină șeful departamentului de scouting de la FCSB. În afară de fotbal, Gigi Becali se ocupă de afacerile sale cu imobiliare. Titulatura de latifundiar, care i-a fost atribuită, nu este una întâmplătoare.

„Când îi auzeam pe câte unii că gata, a terminat și Becali cu banii… M-am dus acum să cumpăr niște pământ, un bulevard nou. Bulevardul ăsta îl face din banii lui, Gigi. M-am dus l-am întrebat pe ăla, pe ăla. ‘Bă, dar Gigi mai are pământ aici?’ ‘Nea Mitică, tot pământul ăsta pe care îl vezi aici e al lui’. ‘Cât are?’ ’85 de hectare!’ ‘Cât?’ ’85 de hectare!’ 

ADVERTISEMENT
Gândiți-vă că e 400 acolo. Dacă face drumul, se va vinde cu 400. O jumătate de miliard numai acolo, la bulevard. A sărăcit Becali (n.r. – ironic). Și ăștia îl fac prost. Îi dau alaltăieri telefon. Vineri îl sun și nu îmi răspunde. Dacă nu mi-a răspuns l-am lăsat în pace. Peste o oră sună telefonul. Îl văd, îi răspund.

‘Băi, nea Mitică, spune. Ai vreo urgență?’ ‘Da, mă, vreau să îmi dai niște pământ’. ‘Nea Mitică, pe unde vând, aflii cu cât vând, și ție îți dau cu 50 de euro metrul mai puțin’. ‘Bine, mă, o să țin cont de chestia asta’.

‘Oriunde vând aflii că am vândut cu 200, ție îți dau cu 150. Vii cu 400, îți dau cu 350. Vii cu 500, îți dau cu 450’. ‘Bine, mă, Gigi, Să nu uiți, că uiți cam repede promisiunile (n.r. – râde)’”, a declarat Dumitru Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT

LOVITURA DE SUTE DE MILIOANE DE EURO data de Gigi Becali. MEGA AFACEREA propusa lui Mitica Dragomir

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!