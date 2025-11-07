Ce se întâmplă, de fapt, cu Cătălin Cîrjan la Dinamo? Florentin Petre, verdict ferm despre forma mai slabă a mijlocașului

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan a avut parte de un start de sezon foarte bun în tricoul lui Dinamo, lucru ce a dus și la convocarea în premieră la echipa națională. Totuși, evoluțiile fundașului au scăzut de la revenirea de la lot, iar Florentin Petre a explicat de s-a întâmplat acest lucru.

Florentin Petre, detalii esențiale despre forma lui Cătălin Cîrjan din ultima perioadă

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Florentin Petre a mărturisit că mijlocașul Cătălin Cîrjan se antrenează foarte bine și este un fotbalist de bază. , antrenorul secund de la Dinamo susține că adversarii l-au învățat deja pe Cîrjan, iar de fiecare dată este întâmpinat de doi sau trei jucători.

„(n.r. – Ce se întâmplă cu Cîrjan?) Cătălin se antrenează foarte bine. Este un jucător pe care te poți baza în orice moment, trage echipa după el. Se antrenează 100%, vine primul și pleacă ultimul.

Probabil că are o perioadă puțin mai grea. De exemplu, dacă vă uitați, când Cătălin intră în posesia mingii, adversarii l-au învățat. Vin tot timpul câte doi sau trei pe el, îl țin numai sub presiune.

Nu mai este precum anul trecut… Bine, în general toate echipele nu prea ne-au băgat pe noi în seamă anul trecut. Am avut o explozie foarte bună anul trecut, din toate punctele de vedere”, a declarat Florentin Petre.

Cătălin Cîrjan se antrenează în continuare la cel mai bun nivel posibil

În continuare, Florentin Petre a dezvăluit faptul că . Cum acest lucru se întâmplă la antrenamente, tehnicianul secund consideră că e doar o chestiune de timp până în momentul în care Cătălin Cîrjan va arăta asta și în meciuri.

„Vom face tot posibilul ca el să revină la forma bună. (n.r. – E o apăsare mentală în momentul de față?) Nu cred! Am stat cu el de vorbă, vorbesc cu toți jucătorii… Este o perioadă în care este mai puțin inspirat. Ca orice jucător în viață, mai avem și momente din acestea.

Culmea, în ultima săptămână de dinainte de joc mi s-a părut foarte, foarte bun din punctul acesta de vedere. S-a văzut o creștere vizibilă în calitatea lui de dinaintea jocului cu CFR Cluj.

I-am și spus că este într-o formă foarte bună, că a început să crească. Cu siguranță că el va fi mult mai bun în meciurile următoare”, a adăugat Florentin Petre la FANATIK SUPERLIGA.

1,8 milioane de euro este cota lui Cătălin Cîrjan

16 partide, 2 goluri și 3 pase decisive a adunat mijlocașul în acest sezon la Dinamo