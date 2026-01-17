Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Bîrligea. Gigi Becali și Mihai Stoica, detalii din culise despre atacantul de la FCSB

ADVERTISEMENT

Daniel Bîrligea traversează o formă modestă de eficacitate în tricoul lui FCSB. Nu a mai marcat în campionat de pe 26 octombrie, iar apoi a fost măcinat și de o accidentare. Gigi Becali și Mihai Stoica au explicat, la FANATIK SUPERLIGA, ce se întâmplă, de fapt, cu atacantul de 25 de ani care rupea plasele în sezonul trecut.

Gigi Becali explică lipsa de formă a lui Daniel Bîrligea: ”Și-a pierdut din modestia sa. Se crede prea șmecher”

Gigi Becali știe care este motivul din spatele formei mai slabe pe care o arată atacantul său numărul 1 de la FCSB, Daniel Bîrligea. În opinia patronului campioanei, vârful de națională care a marcat 14 goluri în sezonul anterior și-a pierdut din modestie, iar asta îl costă enorm.

în urmă cu câteva zile. Fotbalistul de 25 de ani, extrem de încrezător, spunea că el și colegii săi sunt ”cei mai valoroși” din campionat. Din această cauză, mai spune patronul FCSB, atacantul nu mai dă 100% din potențialul său, iar asta îl costă în fața porților adverse.

”El a spus: ‘suntem de departe cei mai valoroși’. Asta ce înseamnă? Îți spun eu ce înseamnă. Lipsa de modestie, pe care omul trebuie să o aibă. Lipsa de modestie înseamnă mândrie, înseamnă trufie. Ce înseamnă trufie? Înseamnă şi la tine, din moment ce spui că suntem mult mai valoroși decât.. înseamnă că și tu te crezi mult mai valoros, nu? Da.

Că normal, dacă e o echipă mult mai valoroasă şi toţi se declară pe tine cel mai bun din echipa asta, înseamnă că tu eşti super valoros. Înseamnă că ţi s-a urcat ţie la cap şi înseamnă că tu nu mai lupți atâta de mult cum luptai, pentru că tu eşti super… eşti încrezător în tine, ai autosuficiența ta, adică băi, eşti smecher. Şi te crezi senator de drept, de naştere. Da, te crezi cutare, te crezi valoros cutare şi atunci nu mai dai 100%, dai 90%.

Când dai 90%, dai în picior la portar, dacă dai 100%, dai gol. Că dacă e 10% ăla, este neglijență, este indolență, este, cum să spun eu, aroganță, joc, zeflemea. El joacă la zeflemea. El, dacă te duci la echipa națională, te duci. Și-a pierdut din modestia sa. Se credea prea șmecher și nu este”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Stoica, detalii din culise despre atacantul de la FCSB: ”Trebuie să aibă mai mare inspirație”

că Bîrligea vine după o accidentare care l-a scos din formă. Cu toate acestea, MM remarcă aportul atacantului în derby-ul cu Rapid.

În privința meciului de vineri, cu FC Argeș, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB admite că Bîrligea putea face mult mai mult în unele faze: ”Trebuie să aibă mai mare inspirație în luarea deciziilor”.

”Accidentarea pe care a avut-o la meciul de la Belgrad, faptul că a forțat la meciul cu Rapid și a făcut bine că a forțat pentru că ne-a ajutat să câștigăm meciul ăla extrem de important, însă, într-adevăr, trebuie să aibă mai mare inspirație în luarea deciziilor, pentru că cu Rapid a avut o ocazie foarte mare, singur cu portarul, acum a avut din nou ocazii rarisimă pe care, de regulă, o concretiza. A mai avut o fază în care ar fi putut să-i paseze lui Tănase și a preferat să șuteze cu piciorul stâng la poartă.

Dar, dacă e să-i reproșăm asta, atunci el poate să ne răspundă, păi și cu UTA când am dat la poartă de la 30 de metri cu stângul și am dat gol cum am fost. Este un jucător de execuție, un jucător imprevizibil, de-aia noi vedem ceva, iar el vede altceva. Dar sunt convins că va fi din nou la nivelul la care a fost cu câteva luni în urmă”, afirmă MM, la FANATIK SUPERLIGA.

Întrebat de moderator dacă îl vede pe Bîrligea nemulțumit poate de ceva, MM a infirmat și a spus că: ”Nu am sesizat asta, am stat câteva zile în cantonament și nu am sesizat asta, e ok”.