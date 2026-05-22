Ce se întâmplă, de fapt, cu Daniel Pancu. Cum ar putea ajunge la Rapid

Telenovela în jurul viitorului lui Daniel Pancu continuă. Impresarul acestuia a venit cu detalii de ultimă oră despre modul în care decurg lucrurile în ceea ce-l privește pe antrenorul care a avut o serie de rezultate senzaționale pe banca celor de la CFR Cluj. Ce pretenții are acesta pentru a o antrena pe Rapid, echipa sa de suflet.

Ce se întâmplă cu ”telenovela” Daniel Pancu la Rapid

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”Giovanni Show”, cel mai cunoscut impresar român din ultimele decenii a prezentat situația momentului în ceea ce-l privește pe antrenorul Daniel Pancu, 48 de ani. Lucrurile încă sunt extrem de confuze în privința viitorului său la CFR Cluj sau plecarea la Rapid ori la altă formației din străinătate.

”(n.r. Care este situația lui Daniel Pancu în acest moment?) Situația lui Daniel Pancu va fi clarificată după o eventuală întâlnire. Atât și nimic mai mult. Eu am un mandat de la Daniel Pancu. Știu despre ce e vorba. Știu pretențiile lui Pancu la Rapid. Acum trebuie să le comunic și să vedem ce zic ei.

(n.r. Dumneavoastră și Daniel Pancu o să aveți o discuție și cu conducerea CFR-ului?) Până când sau dacă Pancu va semna cu Rapid, el este sub contract cu CFR Cluj. Contractul pe care îl are de anul trecut, pe încă doi ani. (n.r. În momentul în care a reușit să califice echipa în Conference League, Pancu are contract până în 2028 cu CFR Cluj) Corect. În cazul în care Pancu se pune de acord cu Rapid sau cu altă echipă, din Turcia sau nu știu de unde, el trebuie să plătească o clauză”, explică Ioan Becali.

Ce mandat a primit Giovanni Becali de la Pancu

: ”Pancu mi-a dat un mandat de cifre, pe care îl știu numai eu. Pe care le voi spune cluburilor care sunt interesate de Pancu. În cazul de față e Rapid. Peste două ore, peste trei ore, poate să fie o echipă din Turcia. Peste șapte ore… Cine vine primul…”.

”Dar dacă CFR Cluj vine cu o surpriză și zice: ‘Pancu e al nostru, are contract, rămâne aici, veniți la Cluj să…’. Orice jucător sau antrenor, cum e și clubul, pun niște clauze reciproce”, mai punctează Giovanni.

Daniel Pancu vrea la Rapid, dar nu în orice condiții. Dezvăluirile lui Giovanni Becali

FANATIK a anunțat, vineri, în exclusivitate, faptul că . Informațiile spun că patronul giuleștenilor, Dan Șucu, nu ar fi de acord cu aceste pretenții. Întrebat despre aceste sume, Giovanni Becali a spus că Pancu își dorește să ajungă la Rapid, dar nu în orice condiții.

” (n.r. Vorbim de o primă de instalare și de un salariu undeva la 30.000 de euro?) Nu pot să spun așa ceva. Știu doar că Pancu e rapidist. Își dorește să aibă o convorbire cu cei de la Rapid. Eu voi comunica cu ei. E doar decizia lui. Eu am un mandat pe care îl respect 100%. Asta, asta, asta. ‘Nea Giovanni vreau așa, vreau așa, vreau așa. Vreau să mă duc la Rapid, dar nu în orice condiții”, explică Giovanni, poziția lui Pancu.

