Ce se întâmplă, de fapt, cu Mihai Stoichiță după venirea lui Gică Hagi la națională. Decizia FRF care schimbă totul. Exclusiv

În ultima perioadă, după ce varianta Gică Hagi la echipa națională a României nu a mai reprezentat vreo surpriză, s-a vorbit intens despre faptul că Mihai Stoichiță (71 de ani) ar urma să fie îndepărtat de la FRF. Și asta pentru că nu ar fi în grațiile noului selecționer.

Care va fi soarta lui Mihai Stoichiță după ce Gică Hagi va prelua naționala

Însă, lucrurile sunt departe de a sta așa. Din informațiile obținute de FANATIK, președintele Răzvan Burleanu nu are niciun gând să se despartă de unul dintre cei mai apropiați oameni ai săi, iar Mihai Stoichiță va rămâne și mai departe în cadrul FRF.

Joi, 16 aprilie, la Casa Fotbalului va avea loc Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal, iar FANATIK a aflat că Stoichiță va fi reconfirmat pentru încă 4 ani în funcția de director tehnic al echipelor naționale ale României.

Răzvan Burleanu vrea să-l reconfirme pe Mihai Stoichiță tocmai pentru a nu mai exista niciun fel de discuții legate de viitorul acestuia odată cu . Practic, după decizia din Comitetul Executiv, directorul tehnic va putea să stea liniștit că nu va fi îndepărtat de la FRF.

Când va fi prezentat Gică Hagi și ce staff va avea

Conducerea Federației Române de Fotbal s-a decis să-l numească în funcția de selecționer pe Gică Hagi, dar a amânat anunțul oficial din respect pentru memoria marelui antrenor Mircea Lucescu, .

Din informațiile obținute de FANATIK, ”Regele” va fi votat pentru funcția de selecționer în Comitetul Executiv al FRF. După aceea, Răzvan Burleanu va mai purta o ultimă discuție cu Hagi și dacă totul va fi în regulă , care se va face într-o conferință de presă.

Gică Hagi nu va face multe schimbări în cadrul staff-ului tehnic, urmând să meargă la drum cu colaboratorii pe care i-a avut și Mircea Lucescu. FANATIK a aflat că singurul nume nou va fi cel al lui Cătălin Anghel, secundul de încredere al ”Regelui”.

Astfel, din staff vor mai face parte secunzii Ionel Gane și Florin Constantinovici și antrenorul cu portarii Leo Toader. Din informațiile FANATIK, Hagi va fi doar selecționerul naționalei de seniori și nu va avea vreo implicare în ceea ce privește strategiile echipei de tineret și ale celor de juniori.

Ce salariu va avea Hagi la națională

FANATIK a mai aflat că Gică Hagi și Răzvan Burleanu au ajuns la o înțelegere pentru un salariu de 27.000 de euro pe lună, iar durata contractului va fi de doi ani, plus încă doi ani în anumite condiții.

Mai exact, dacă ”Regele” va califica naționala la EURO 2028, atunci înțelegerea se va prelungi automat. În caz contrar, rămâne la latitudinea conducătorilor FRF dacă vor continua colaborarea cu Hagi.