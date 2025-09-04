Ce se întâmplă, de fapt, cu polițistul rănit în intervenția de la Babadag. Care este starea de sănătate a agentului

Un polițist a fost rănit în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict în Babadag. Deși a necesitat mai multe zile de spitalizare, reprezentanții Sindicatului Europol avertizează că agresorul ar putea scăpa nepedepsit.

Cum a ajuns un polițist să fie lovit cu un obiect contondent în timpul misiunii de la Babadag

Un incident violent s-a petrecut în județul Tulcea, pentru aplanarea unui conflict. Conform datelor oficiale, evenimentul s-a desfășurat în noaptea de 23 spre 24 august 2025, în jurul orei 21:30, după primirea unui apel la numărul de urgență 112, care semnala un conflict spontan între două persoane.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că între doi bărbați izbucnise un conflict, iar într-un moment, unul dintre aceștia a lovit un agent cu un obiect contondent în zona capului. Victima, un polițist de aproximativ 30 de ani, angajat al instituției din anul 2022 conform surselor, a fost rănit, dar a rămas conștient și cooperant, fiind transportat imediat la Spitalul Județean de Urgență Tulcea pentru îngrijiri medicale.

Cum se simte reprezentantul forțelor de ordine rănit la Babadag la zece zile după atac

La zece zile după agresiunea violentă, polițistul rănit la Babadag se află în afara oricărui pericol. Conform reprezentanților Sindicatului Europol, medicii au stabilit că acesta a avut nevoie de 5 zile de îngrijiri medicale, iar starea sa de sănătate este stabilă.

„La acest moment starea colegului nostru este în afara oricărui pericol. A necesitat, conform raportului de expertiză medico-legală, un număr de cinci zile de îngrijiri medico-legale.

Vorbim de o infracțiune de ultraj săvârșit asupra lui, care, până la urmă, i-a pus, să zic așa, în pericol și starea de sănătate. Dar se putea întâmpla mai rău”, a declarat Dan Saltelechi, vicepreședintele Sindicatului Europol, pentru FANATIK.

Cum să faci față conflictelor stradale cu doar doi agenți pe tură

Evenimentul de la Babadag scoate din nou la iveală lipsurile majore cu care se confruntă polițiștii din oraș. Reprezentanții Sindicatului Europol atrag atenția că schema de personal este depășită și nu mai corespunde realităților sociale actuale.

„Poliția orașului Babadag are schema de personal cu mult depășită. Această organigramă a poliției orășenești a fost realizată în perioada comunistă și, de atunci, nu a mai suportat vreun fel de modificare. Vorbim de un oraș în care sunt peste 10.000 de locuitori, din care 40% sunt de diferite etnii. Romii, tătari, turci și așa mai departe, care au diferite obiceiuri, până la urmă, și culturi.

Conflictele stradale nu sunt o noutate acolo. Însă, din nefericire, de fiecare dată trebuie să acționeze o singură patrulă de poliție formată din doar doi polițiști”, a mai precizat reprezentantul agenției de aplicare a legii.

Cât de protejați sunt polițiștii din Babadag în timpul intervențiilor

Sindicatul Europol a publicat nu pot fi prevenite eficient în lipsa unor măsuri ferme. Mai mult, Dan Saltelechi atrage atenția că este nevoie atât de sancțiuni mai dure pentru infracțiunile de ultraj, cât și de instrumente legislative menite să asigure protecția reală a forțelor de ordine.

„Ne putem pune mari semne de întrebare cu privire la gradul de siguranța acestora, pentru că distanța dintre poliția orașului Babadag și Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea, de unde pot să vină întăririle, și ne referim aici la grupele de intervenție de la acțiuni speciale, este de 35 de kilometri.

Indiferent cât de repede ar dori oamenii ăștia să vină sprijinul colegilor lor, și chiar dacă ar încălca toate regulile de circulație posibile și imposibile, nu vor putea ajunge mai devreme de 15-20 de minute. Și în 15-20 de minute, din nefericire, se pot întâmpla foarte multe”, a mai precizat Dan Saltelechi.

Câți polițiști lipsesc cu adevărat în România și cum afectează ordinea publică?

În România, numărul polițiștilor activi în 2023 era de aproximativ 50.518, în creștere față de 50.008 în 2022. Totuși, acest număr este semnificativ sub schema oficială aprobată, care prevede 60.751 de posturi pentru ofițeri și agenți. Astfel, deficitul de personal în Poliția Română se ridică la aproximativ 10.233 de posturi neocupate.

Sindicaliștii din domeniu estimează că, dacă se iau în considerare toate nevoile unităților care încadrează polițiști, deficitul real ar putea ajunge între 35.000 și 40.000 de angajați. În contextul acestor deficiențe, Poliția Română se confruntă cu provocări majore în asigurarea ordinii publice și protecției cetățenilor.

Sunt suficienți polițiști pentru a interveni atât în conflicte stradale, cât și în cazurile de violență domestică

Pe lângă lipsa de personal și riscurile în intervențiile stradale, reprezentanții Sindicatului Europol atrag atenția și asupra vulnerabilităților în domeniul violenței domestice. Aceștia subliniază că fenomenul femicidului a crescut, iar resursele insuficiente pot împiedica polițiștii să acționeze eficient.

„Mai avem un paradox, pe segmentul violenței domestice, că vedem la momentul acesta că fenomenul femicidului a luat amploare. Dacă polițistul care acționa la acel scandal a fost ultragiat și, în același timp, ar fi avut o violență domestică săvârșită asupra unei femei, nu mai avea cine să intervină. Astfel, puteam să înregistrăm victime omenești.

Din păcate, Ministerul Afacerilor Interne nu a reușit să distribuie niște funcții în județele cu vulnerabilități. Mai ales că vorbim de sistemul de monitorizare electronică prin brățări. Tulcea și multe alte județe sunt în etapa a treia de implementare a acestui tip de program”, a mai punctat vicepreședintele Sindicatului Europol, pentru FANATIK.

Va rămâne fără consecințe agresorul polițistului din Babadag

În urma incidentului, autoritățile au demarat un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Agresorul, un bărbat de 39 de ani, a fost reținut și ulterior prezentat instanței, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Totuși, reprezentanții Sindicatului Europol avertizează că urmările legale ale faptei pot fi mai complexe, în funcție de modul în care este administrat probatoriul și de interpretarea legii.

„Pe perioada anchetei, în funcție de modalitatea în care este administrat probatoriul, acesta poate fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani în cazul de față. Însă, după cum prea bine știm, codul penalului este destul de alambicat, inclusiv legea care reglementează modalitatea de executare a pedepselor cu închisoarea, așa că ar putea ieși chiar pe bună purtare mult mai devreme.

Sau mai există și posibilitatea în care magistrații să fie indulgenți și să îl condamne la închisoare cu suspendare și, practic, după ce termină de ispășit perioada de arest, acesta să fie judecat în starea de libertate și să nu fie pus după gratii nici măcar o zi”, a mai spus Saltelechi.