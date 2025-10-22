Ce se întâmplă, de fapt, cu proprietarii apartamentelor din Rahova care nu aveau asigurare. Avocat: ”Nu au cum să își piardă dreptul de proprietate”

ADVERTISEMENT

Își vor mai putea revendica locatarii blocului din Rahova apartamentele afectate de explozie sau vor fi nevoiți să devină chiriași? Avocatul Cristian Sârbu atrage atenția asupra implicațiilor legale și responsabilităților statului.

Își vor pierde proprietarii din Rahova apartamentele?

Situația locatarilor blocului din Rahova, afectat de explozia din 17 octombrie, continuă să genereze neliniște și îngrijorare. Mulți dintre proprietari se tem că, odată cu demolarea imobilului, își vor pierde complet dreptul asupra apartamentelor și vor rămâne fără locuință.

În acest context, avocatul Cristian Sârbu a explicat pentru FANATIK care sunt obligațiile legale ale autorităților și ale firmelor implicate. Din practică, avocatului evidențiază faptul că statul sau firmele responsabile nu pot lăsa proprietarii în imposibilitatea de a-și recupera pierderile.

„În momentul în care se face o demolare pentru utilitate publică, trebuie să îi despăgubească pe fiecare în parte. Nu se poate pune problema că rămân pe drumuri.

Este chemată firma de asigurări care trebuie să răspundă pentru cei care aveau active asigurările la imobile. În lipsa acestora, trebuie să se aștepte cine este declarat vinovat și cine răspunde pentru daune”, a declarat, pentru FANATIK, avocatul Cristian Sârbu.

Dreptul de proprietate poate fi anulat în cazul demolării?

Sârbu a dorit să facă câteva precizări esențiale, subliniind că dreptul de proprietate este garantat de lege și rămâne inalienabil, chiar și în situația demolării unui imobil.

„Nu poți să îți pierzi dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate este inalienabil, nu ai cum să-l pierzi. Deci poți să fii despăgubit, dar de pierdut, nu ai cum să-l pierzi. Nu există.

Nu poți să demolezi un bloc și proprietarii să piardă dreptul pentru că trebuie să demolezi clădirea pentru două apartamente afectate. Dacă vrei să demolezi blocul, trebuie să le asiguri celorlalți ori despăgubiri, ori o altă locuință”, a explicat specialistul în drept.

Cine răspunde pentru apartamentele afectate de explozie

Mai departe, avocatul Cristian Sârbu a comparat situația cu procedurile de expropriere pentru utilitate publică, evidențiind că, atunci când demolarea este necesară pentru a proteja viața oamenilor, statul are obligația nu doar de a lua măsuri, ci și de a compensa proprietarii afectați.

Potrivit specialistului, nu poate fi vorba despre lăsarea oamenilor „pe drumuri”.

„Pentru utilitate publică, ați văzut cazuri de terenuri, când vor să facă o autostradă. Statul îți poate lua terenul, dar te despăgubește.

Tot de utilitate publică ține și acest context. Pentru că, dacă nu vrei să le pui viața celorlalți în pericol, trebuie să-l dărâmi. Dar tot statul cred că are și bani să-i despăgubească pe oameni pentru apartamentele din blocul respectiv, cei care nu au nicio vină că s-a produs acest incident”, a clarificat Sârbu, pentru FANATIK.

Ce soluții are statul pentru reconstrucția blocului distrus

Astăzi, 22 octombrie 2025, ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a oferit detalii suplimentare despre situația locatarilor blocului din Rahova afectat de explozia din 17 octombrie. Acesta a explicat că, din cauza lipsei unui cadru legislativ adecvat, statul nu poate finanța reconstrucția unui imobil distrus în urma unor astfel de evenimente.

Prin urmare, Ministerul Dezvoltării a inițiat un proiect de ordonanță de urgență pentru a modifica legislația existentă și a permite reconstrucția .

„Nu avem astăzi un cadru legal disponibil în legislația românească pentru finanțarea din fonduri publice, de la buget de stat sau de la buget local, pentru reconstrucția în caz de incendiu, în caz de explozie care determină demolarea unui bloc. Nu avem această finanțare.

Ceea ce am propus noi, ceea ce este pe site-ul ministerului, în transparență, este în primul rând crearea unui cadru legal pentru a putea finanța statul român reconstrucția acestui bloc”, a menționat Cseke Attila.

Cum vor fi despăgubiți proprietarii blocului din Rahova

În ceea ce privește statutul locatarilor, Cseke Attila a subliniat că, în prezent, nu există o soluție legală pentru a le restitui proprietățile în forma lor inițială.

„Este o reconstrucție de la zero, nu o consolidare. Statul, fiind o construcție nouă pe bani publici, ar avea obligația de a lăsa cu chirie toți proprietarii și locatarii pe durata vieții lor, inclusiv pentru moștenitorii minori, cu posibilitate de vânzare ulterior”, a mai precizat ministrul Dezvoltării.

Cine va acoperi daunele locatarilor rămași pe drumuri

De asemenea, a menționat că autoritățile vor identifica persoanele responsabile pentru explozie, iar victimele vor fi despăgubite corespunzător.

„Va exista un vinovat pentru această explozie și acel vinovat va trebui să răspundă inclusiv material. Proprietarii vor trebui despăgubiți fie de firmele de asigurare, dacă aveau polițe facultative, fie de persoana fizică sau juridică responsabilă”, a mai ținut să menționeze Attila.

Această situație a generat nemulțumiri în rândul locatarilor, care consideră că transformarea lor din proprietari în chiriași reprezintă o pierdere semnificativă a dreptului lor de proprietate și a securității financiare. Unii dintre aceștia locuiau în blocul respectiv încă din anul 1981, iar alții au achitat apartamentele prin credite pe termen lung.