Ce se întâmplă, de fapt, cu Rabla 2025. Motivul pentru care înmatriculările de mașini au explodat deși programul se anunță un eșec

Programul Rabla 2025 lansat cu un bugetul redus la doar 200 de milioane de lei și cu o valoarea mică a ecotichetelor pentru mașinile electrice riscă să blocheze piața auto. De ce tot mai puțini români aleg să profite de schema de înnoire a parcului auto, potrivit reprezentanților APIA.
Luni, 15 septembrie 2025, la ora 10:00, a demarat proiectul RABLA, începând cu etapa de validare a producătorilor și dealerilor auto. Această fază este programată să se încheie miercuri, la miezul nopții, după care va fi deschisă sesiunea pentru persoanele care doresc să achiziționeze mașini noi cu sprijin de la stat.
Până joi, când va începe perioada de depunere a cererilor, potențialii beneficiari sunt sfătuiți să se prezinte la dealerii auto pentru clarificări, deoarece unele documente obținute înainte de luna iunie ar putea să nu mai fie valabile.
Bugetul alocat schema RABLA în acest an este de 200 de milioane de lei, mult sub suma inițială de 1,3 miliarde de lei.
Reprezentanții Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) atrag atenția, în exclusivitate pentru FANATIK, asupra limitărilor programului RABLA 2025. Aceștia subliniază că bugetul redus și valoarea scăzută a ecotichetului pentru mașinile electrice riscă să afecteze stimularea pieței și atractivitatea pentru consumatori.
„Bugetul redus de 200 milioane de lei și noua valoare a ecotichetului pentru mașinile pur electrice de doar 18.500 de lei limitează stimularea reală a pieței, mai ales în condițiile lansării atât de târzii, aproape de finalul anului.
Tichetele reduse pentru vehicule 100% electrice nu generează suficientă atractivitate pentru consumatori, în special în contextul socio-economic pe care îl traversăm, în România”, au transmis reprezentanții de la Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile, pentru FANATIK.
Planul Rabla 2025 presupune parcurgerea mai multor etape, iar pentru a putea obține ecotichetul sau reducerea la achiziția unui autoturism nou, este esențial să ai documentele corecte și valabile. Pentru persoanele fizice și juridice, acestea pot varia în funcție de tipul de vehicul și de modul de finanțare.
Printre documentele de bază se numără:
Este important ca potențialii beneficiari să verifice valabilitatea documentelor obținute anterior lunii iunie 2025, deoarece acestea ar putea să nu mai fie acceptate la înscriere.
Conform informațiilor comunicate de APIA, programul Rabla nu are ca scop favorizarea unei categorii sau a alteia, ci sprijinirea înnoirii parcului auto național, cu beneficii directe asupra mediului și siguranței rutiere. Mai exact, impactul pozitiv al Rabla ar trebui să se resimtă în întreaga industrie auto și, foarte important, în bugetul de stat.
Doar în 2024, potrivit calculelor APIA, statul român a încasat peste 1 miliard de lei din TVA-ul generat de Rabla Clasic și Rabla Plus. Fără a include veniturile suplimentare din taxe, asigurări, înmatriculări sau locuri de muncă.
APIA avertizează că modificările neașteptate și întârzierile măsurilor au creat confuzie pe piața auto și au redus eficiența sprijinului oferit consumatorilor și producătorilor.
„În discuțiile cu autoritățile, APIA a punctat dintotdeauna importanța unui calendar multianual al desfășurării Rabla, pentru a asigura predictibilitate și a încuraja planificarea investițiilor, atât pentru companiile din industrie, cât și pentru consumatori, beneficiari direcți ai programului.
Suspendarea inopinată a sesiunii pentru persoanele fizice cu doar o zi înaintea lansării, reluarea acesteia atât de târziu cu reduceri semnificative de buget și de valoare a voucherelor pentru BEV-uri (”Battery Electric Vehicle”), anularea sesiunilor pentru persoanele juridice și UAT-uri după desfășurarea înscrierilor, pur și simplu a bulversat și a blocat piața auto, practic nu mai putem vorbi de un ”succes” al Rabla în 2025”, a mai punctat specialistul APIA, pentru FANATIK.
APIA a propus Guvernului să majoreze ecotichetul la 27.500 de lei pentru mașinile electrice și pe hidrogen. Asociația a sugerat ca 70% din buget să fie alocat pentru vehicule electrice și hibride plug-in, iar restul de 30% pentru celelalte tehnologii.
Reprezentanții APIA consideră că, printr-un sprijin mai mare, piața auto ar fi fost mai activă, iar electromobilitatea ar fi avut șanse reale de creștere. De asemenea, încă de la începutul anului, APIA a susținut valoarea de 8.500 de euro pentru voucherul unui BEV și a propus cel puțin 27.500 de lei, pentru a stimula cererea și a folosi eficient bugetul disponibil.
Reprezentanții APIA menționează, de asemenea, că lipsa de predictibilitate a programului RABLA 2025 a creat confuzie și frustrare în rândul consumatorilor. Suspendările neașteptate ale sesiunilor și modificările regulilor pe parcurs au afectat încrederea participanților.
„Lipsa de predictibilitate rămâne principala provocare și pentru consumatori. Suspendarea inopinată a sesiunii pentru persoanele fizice, modificarea regulilor în timpul derulării programului și suspendarea celorlalte două sesiuni (persoane juridice și UAT-uri) au generat confuzie, frustrare și lipsă de încredere.
Mulți beneficiari nu au mai așteptat deblocarea Rabla și au optat deja pentru achiziționarea mașinilor rezervate, beneficiind de ofertele producătorilor și importatorilor. Acest aspect se vede în creșterea spectaculoasă a înmatriculărilor pe luna august, conform analizei APIA (+52,6% față de august 2024)”, au mai menționat reprezentanții APIA, pentru FANATIK.
Potrivit raportului publicat în iulie 2025 de Asociația Europeană a Constructorilor de Automobile (ACEA), România înregistrează o scădere semnificativă a înmatriculărilor de vehicule electrice cu baterii (BEV), de -41,6% de la începutul anului până în prezent.
În contrast, media Uniunii Europene arată o creștere de 24,2% pentru același interval, ceea ce evidențiază întârzierile și provocările cu care se confruntă piața auto românească în tranziția către electromobilitate.