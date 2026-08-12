Ce se întâmplă, de fapt, cu Sepsi dacă nu mai vin bani de la Budapesta. Laszlo Dioszegi, detalii incredibile:„Primim sute de amenințări!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Viktor Orban a creat un sistem prin care trimitea milioane de euro în Transilvania pentru comunitatea maghiară, însă acest sistem s-a blocat după venirea la putere a lui Peter Magyar. În aceste condiții, Sepsi are de acoperit în fiecare an o gaură de 2 milioane de euro, bani care momentan sunt blocați.

Chiar și așa, patronul Laszlo Dioszegi rămâne optimist și crede că va putea să găsească sponsori care să acopere „gaura”. Ia în considerare inclusiv să-și calce pe orgoliu și să accepte drept sponsor case de pariuri.

ADVERTISEMENT

„Nu am discutat cu nimeni, pur și simplu așteptăm să vedem ce se întâmplă. Mai mult ca sigur academia va avea de suferit. Am primit cam 2 milioane de euro împreună cu stadionul. Nu am nicio veste, dacă nu primim va fi deficit de 2 milioane de euro. Nu există echipă în afara de FCSB să nu aștepte investitor în echipă. Împreună nu va fi așa de mare gaura asta de 2 milioane de euro.

Nu pot să răspund ce va fi peste un an sau doi, suntem momentan la zi cu salariile și primele. Așteptăm să mai vină investitori, sau să mai vină sponsori lângă noi, să nu avem probleme până la campionatul următor. Sincer nici în momentul de față, se vede pe echipament, nu avem sponsori de la pariuri.

ADVERTISEMENT

Suporterii au spus că nu vor fi supărați dacă vine orice sponsor în spate pe tricou, dacă vine un sponsor care chiar oferă niște bani, poate atunci suntem dispuși să vină lângă noi. Așa am înțeles și cei de la club au zis că orice ban e bine venit pentru clubul nostru. Numai eu am fost, nu am vrut 10 ani să aud de așa ceva. Cele 2 milioane de euro care vor fi în minus, trebuie să le recuperăm de undeva. Cred că în jur de 7 milioane de euro avem buget. Ungaria ne dădea 2 milioane de euro pe an. Cam două milioane de euro primeam. Cei care primeam 3-4 milioane veneau de la sponsori care au filiale și în România”, a explicat Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Laszlo Dioszegi nu vrea să se vadă cu Peter Magyar și nu le cere jucătorilor săi să ajungă în play-off

Totodată, Dioszegi a anunțat că nu intenționează să se vadă cu premierul maghiar Peter Magyar, pentru a cere noi bani pentru fotbalul din Sfântu Gheorghe. „ . Nu am amestecat niciodată sportul cu politica, toată lumea a crezut că eu iau cina cu Viktor Orban. De două ori a fost la noi la stadion. Nu am numărul lui de telefon și nu am cum să intru la el cum crede lumea.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr e un mare împătimit al fotbalului, putem să vedem unde a ajuns fotbalul din Ungaria. Primim sute de amenințări că am luat banii maghiarilor. Din partea oamenilor simplii. Că din banii stadionului din Sepsi putea să construiască „zece” spitale, școli. Noi suntem căliți și mergem mai departe. Primim palme din două locuri”, a declarat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA. De asemenea, patronul celor de la Sepsi a anunțat că nu vrea să pună presiune pe jucătorii săi, deci nu le va cere să ajungă în play-off.

„Play-off? Ambiție prea mare. . Încă nu am demonstrat nimic. Ar fi o prostie din partea mea să sugerez play-off. Trebuie să luăm lucrurile ușor-ușor, să facem meciuri cum am făcut până acum. Față de ce am jucat în liga a 2-a avem un joc total diferit. Dacă așa mergem mai departe, un loc 10-11 ar fi extraordinar”, a concluzionat Dioszegi.

ADVERTISEMENT