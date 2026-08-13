Ce se întâmplă, de fapt, cu stadionul Dinamo! Ei vor decide soarta arenei – lucrările sunt blocate până atunci

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Proiectul noului Stadion Dinamo, care ar urma să poarte numele „Arena Mircea Lucescu”, a ajuns într-un nou impas, din care este puțin probabil să iasă înainte de numirea unui nou guvern. După instalarea acestuia, viitorul premier și miniștrii Dezvoltării și Afacerilor Interne vor trebui să decidă dacă licitația va fi reluată sau dacă actualul contract va fi majorat cu până la aproape 30 de milioane de euro, așa cum solicită asocierea condusă de compania Bog’Art. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației are în subordine Compania Națională de Investiții (CNI), iar Clubul Sportiv Dinamo se află în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Teama de asumarea răspunderii

La întâlnirile desfășurate în ultimele două săptămâni, reprezentanții CNI, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai constructorului nu au ajuns la o înțelegere, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Ministerul nu dorește să asigure finanțarea suplimentară solicitată de Bog’Art, iar CNI nu își asumă majorarea contractului cu 30 de milioane de euro, sumă care reprezintă aproape 30% din valoarea contractului semnat în 2025. În aceste condiții, instituțiile implicate au amânat luarea unei decizii până la instalarea viitorului Guvern.

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Cătălin Predoiu, ministrul interimar de la Interne, nu ne-a răspuns la solicitări și la mesajele trimise în legătură cu acest obiectiv de infrastructură. „S-au purtat vreo două discuții, dar nu s-a ajuns la nicio concluzie. Toată lumea vrea să facă stadionul, dar suma licitată nu poate fi respectată. CNI nu vrea să mai mprească decât undeva la 10 milioane de euro, asta dacă va fi cazul în 2027, constructorul spune că are nevoie de 16-30 de milioane de euro în plus. Este o sumă mare. În mod normal ar trebui reluată liictația, dar toată lumea a preferat să ia decizia asta sau alta după nmirea noului guvern”, ne-a declarat un reprezentant al Ministerului de Interne

Discuțiile și lipsa de soluție au fost confirmate și de Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2, asta în condițiile în care administrația de sector asigură o parte din finanțare alături de CNI. „Am vorbit săptămâna trecută cu reprezentanții CNI și cu ai clubului. Există acele soluții tehnice de constructor, care sunt în analiză și în momentul în care CNI finalizează analiza vom vedea în mod concret ce se întâmplă. Până în prezent, reamintesc tuturor că Primăria Sectorului 2 a alocat anul trecut 38 de milioane de lei pentru acest obiectiv și așteptăm cu nerăbdare facturi noi, pentru că intenția noastră este să vedem stadionul, întreg parcul sportiv realizat, nu doar să ne blocăm în acești pași birocratici”, a spus primarul la o conferință de presă din această săptămână.

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Problemele

Constructorul susține că arena nu poate fi realizată în condițiile tehnice și financiare stabilite prin licitație și solicită între 16 și 30 de milioane de euro în plus, așa cum FANTIK încă de luna trecută. Compania Națională de Investiții ar fi dispusă să acopere cel mult aproximativ zece milioane de euro, și aceștia abia în 2027, potrivit informațiilor obținute de FANATIK. Cum discuțiile dintre instituțiile statului și asocierea condusă de Bog’Art nu au dus la o soluție, decizia a fost amânată până la instalarea viitorului Guvern. Una dintre variantele luate tot mai serios în calcul este încetarea actualului contract și reluarea licitației, ceea ce ar împinge reluarea lucrărilor cel puțin până la jumătatea anului 2027.

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Divergențele au apărut după ce asocierea condusă de Bog’Art a efectuat studiile detaliate în teren și a constatat, potrivit propriilor susțineri, că mai multe date tehnice din documentația de atribuire nu corespund realității de pe amplasament. Constructorul arată că soluțiile necesare pentru rețeaua de canalizare, suprafața gazonului, infrastructură și stabilitatea terenului sunt mai scumpe decât cele prevăzute inițial. În baza OUG nr. 52/2025, beneficiarii stadioanelor construite prin CNI trebuie să cofinanțeze 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj.

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Regula se aplică inclusiv obiectivelor care se aflau deja în derulare la momentul adoptării actului normativ. În cazul Stadionului Dinamo, contribuția beneficiarului ar putea ajunge la aproape 140 de milioane de lei, dacă este luată în calcul atât valoarea inițială, cât și suplimentarea de minimum 80 de milioane de lei cerută de constructor. Pentru moment, această sumă nu este prevăzută integral în bugetele Ministerului Afacerilor Interne și Clubului Sportiv Dinamo. Alocarea făcută de Primăria Sectorului 2 acoperă numai o parte din necesarul de cofinanțare.

Diferențele dintre CNI și constructor pot ajunge și la 30 de milioane de euro

Contractul pentru proiectarea, demolarea vechii arene și construirea noului complex a fost atribuit în aprilie 2025 asocierii formate din Bog’Art SRL, în calitate de lider, ACI Cluj SA, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare SRL și UTI Construction and Facility Management SA. Oferta câștigătoare a avut o valoare de aproximativ 478 de milioane de lei, fiind cea mai redusă dintre cele șase depuse în cadrul procedurii. Valoarea estimată de CNI fusese de aproximativ 587,7 milioane de lei, fără TVA.

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După începerea proiectării și efectuarea investigațiilor detaliate, asocierea ar fi solicitat suplimentarea contractului cu cel puțin 80 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 16 milioane de euro. Alte surse apropiate proiectului susțin că pretențiile financiare ar fi ajuns între timp până la 30 de milioane de euro, adică aproximativ 150 de milioane de lei.

În schimb, CNI ar accepta o creștere de cel mult aproximativ zece milioane de euro. Chiar și această sumă ar putea fi pusă la dispoziție abia în anul 2027, ceea ce lasă între instituția publică și constructor o diferență care poate ajunge la 20 de milioane de euro. Oficial, CNI nu a confirmat sumele exacte, dar a recunoscut că antreprenorul a cerut modificarea unor soluții prevăzute inițial în documentația de atribuire. Compania de stat a precizat anterior pentru FANATIK că propunerile sunt analizate atât tehnic și cantitativ, cât și valoric.

„Antreprenorul a înaintat către CNI o serie de propuneri de modificare a soluțiilor tehnice prevăzute inițial în documentația de atribuire. Aceste propuneri au rezultat în urma activităților de proiectare și a studiilor detaliate efectuate în teren, respectiv studiului geotehnic de detaliu, a ridicărilor topografice ale incintei și zonelor adiacente, precum și a expertizelor tehnice realizate asupra construcțiilor învecinate”, a transmis CNI.

De ce ar putea fi reluată licitația

Legislația achizițiilor publice permite modificarea unui contract fără organizarea unei noi proceduri, dar numai în anumite condiții. Potrivit Legii nr. 98/2016, o modificare de valoare redusă poate ajunge, în cazul contractelor de lucrări, până la 15% din valoarea inițială. Pentru un contract de 478 de milioane de lei, pragul de 15% înseamnă aproximativ 71,7 milioane de lei. Solicitarea minimă atribuită constructorului, de peste 80 de milioane de lei, depășește deja această limită. Dacă suma cerută a ajuns la 150 de milioane de lei, diferența este și mai mare.

Legea permite, în anumite situații, suplimentarea contractelor și peste pragul de 15%, inclusiv pentru lucrări devenite necesare sau pentru împrejurări care nu puteau fi prevăzute la momentul organizării licitației. Modificarea trebuie însă justificată riguros, nu poate schimba caracterul general al contractului și riscă să fie contestată de firmele care au participat la procedura inițială.

La licitația pentru Stadionul Dinamo au depus oferte șase asocieri, conduse de Bog’Art, Con-A Operations, MIS Grup, Strabag, compania turcă Yıldızlar İnşaat ve Ticaret și Construcții Erbașu. O suplimentare importantă acordată după atribuirea contractului ar putea fi contestată de ceilalți participanți, mai ales în condițiile în care oferta Bog’Art a câștigat fiind cea mai ieftină.

Din acest motiv, reluarea licitației este considerată de unele surse din administrația centrală soluția juridică mai sigură. Aceasta ar permite refacerea documentației tehnice pe baza studiilor realizate între timp și stabilirea unei valori actualizate, apropiate de costurile reale ale lucrărilor. Varianta ar avea însă un cost major: timpul. Contractul actual ar trebui închis, documentația de atribuire refăcută, iar o nouă procedură ar trebui lansată și finalizată. Eventualele contestații ar putea adăuga alte luni de întârziere. Într-un asemenea scenariu, lucrările nu ar putea fi reluate înainte de mijlocul anului 2027.

Bog’Art susține că proiectul este în grafic

Constructorul respinge oficial informațiile potrivit cărora proiectul ar înregistra întârzieri. Asocierea condusă de Bog’Art susține că documentațiile au fost depuse conform calendarului și că se așteaptă aprobarea beneficiarului și a supervizorului. „Proiectul se desfășoară în conformitate cu etapele contractuale stabilite și nu înregistrează întârzieri”, au transmis reprezentanții asocierii.

Potrivit acestora, documentația aferentă primului pachet, care vizează infrastructura stadionului, a fost elaborată și predată la sfârșitul lunii iunie. După verificarea și aprobarea proiectului tehnic vor putea fi îndeplinite condițiile pentru emiterea ordinului de începere a lucrărilor de execuție. descrie însă respectarea etapelor de proiectare, nu rezolvarea divergențelor financiare. În lipsa aprobării soluțiilor tehnice și a identificării banilor necesari, lucrările importante la infrastructura viitoarei arene nu pot începe.

Contractul a fost modificat deja de trei ori, dar actele adiționale au vizat în principal introducerea unor subcontractanți și actualizarea valorii ca urmare a creșterii TVA. Niciuna dintre aceste modificări nu a rezolvat diferența dintre costurile estimate inițial și cele reclamate după studiile detaliate.

O arenă de peste 25.000 de locuri, amânată din nou

Noul stadion ar urma să poarte numele lui Mircea Lucescu și să aibă peste 25.000 de locuri, toate acoperite. Proiectul prevede patru vestiare, două săli de încălzire, zone pentru presă, spații destinate persoanelor cu dizabilități, 12 loje VIP, un lounge de peste 400 de metri pătrați, restaurant, centru de recuperare, hotel pentru sportivi, cantină și heliport. În jurul arenei ar urma să fie amenajate facilități pentru celelalte secții ale Clubului Sportiv Dinamo.

Vechea arenă, inaugurată în 1951 și cunoscută de suporteri drept „Groapa”, a intrat în procesul de demolare la începutul anului 2026. După aproape un deceniu de promisiuni și proceduri administrative, dinamoviștii sperau că proiectul intrase definitiv în etapa de realizare. În prezent, însă, șantierul a ajuns din nou dependent de o decizie politică și bugetară. Actualele autorități nu și-au asumat nici majorarea solicitată de constructor, nici reluarea imediată a licitației. Hotărârea ar urma să fie luată după instalarea viitorului Guvern, care va trebui să decidă dacă alocă fonduri suplimentare și păstrează contractul cu Bog’Art sau dacă acceptă o nouă întârziere și reia procedura de achiziție.

Până atunci, viitorul „Arenei Mircea Lucescu” rămâne blocat între studiile tehnice ale constructorului, limitele financiare ale CNI și lipsa unei surse complete de cofinanțare. Primăria Sectorului 2 și-a anunțat disponibilitatea de a participa la proiect și a alocat 38 de milioane de lei, însă factura totală necesară continuării investiției este mult mai mare. Visul dinamoviștilor de a reveni acasă depinde acum de viitorul Guvern și de capacitatea acestuia de a găsi o soluție care să reziste atât financiar, cât și juridic.