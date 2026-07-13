Ce se întâmplă, de fapt, în cazul azilelor lui Viorel Pașca? Mitică Dragomir aruncă bomba în scandalul momentului

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Judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti au ridicat luni toate măsurile restrictive luate împotriva lui Viorel Paşca şi a familiei sale, respingând în acelaşi timp solicitările procurorilor DIICOT de arestare a acestora. Dumitru Dragomir a comentat subiectul azilelor de la Dumbrava în emisiunea „Profeţiile lui Mitică”.

Dragomir compară cazul de la Dumbrava cu cel al „azilelor groazei” de la Voluntari

Tribunalul Bucureşti a respins încă din data de 2 iulie solicitarea de arestare formulată de procurori, iar pe 13 iulie Curtea de Apel nu doar că a menţinut prima decizie, dar a ridicat şi măsura controlului judiciar, instituită în urmă cu 11 zile.

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cu decizia judecătorilor şi face o comparaţie între acest caz şi cel din 2023, al centrelor de îngrijire de la Voluntari. „Ştiţi ce e cu Paşca? Ce a fost cu doamna Firea cu ‘azilele groazei’. E o făcătură”, este verdictul dat de Mitică Dragomir.

Fostul deputat şi om de fotbal consideră că totul trebuie privit prin prisma intereselor din spatele acestui scandal şi este de părere că ţinta în acest caz ar fi premierul Ilie Bolojan.

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„Mergi la bază şi întreabă-te ce interes au ăştia. Aici au vrut să-i tragă lui Bolojan batista prin gură. Aşa cum au vrut atunci să i-o dea în barbă nu neapărat doamnei Firea, ci lui bărbatu-său, Pandele, care era pe cai mari, făcea jocuri”, a subliniat Dragomir.

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Dragomir: „Ăla a făcut lucruri bune şi tu îl bagi la puşcărie?”

Cu atât mai mult i se pare acestuia cazul cusut cu aţă albă, cu cât chiar autorităţile au fost cele care au alimentat azilele lui Paşca de la Dumbrava cu persoane vulnerabile. „Ce căutau amărâţii ăia nenorociţi, din Galaţi, să-i trimiţi la Bihor? N-aveau cimitire la Galaţi? Cu acordul oficialităţilor îi trimiteau la Oradea!”, a mai spus fostul şef al LPF.

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De altfel, că Viorel Paşca a fost doar o victimă colaterală a unui război mult mai mare, dus peste capul său.

„O fi fost şi ceva adevăr, dar în proporţie de 80% este perdea de fum. Ăla a făcut lucruri bune şi tu îl bagi la puşcărie? Dar nu el a fost atacat, ţinta era Bolojan”, este concluzia lui Mitică Dragomir.