Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate

Ani de zile, profesoara din Drobeta Turnu Severin și tatăl băiatului decedat au fost prinși într-un război juridic fără sfârșit. Documentele din dosarele de instanță scot la iveală o tensiune care părea să nu aibă sfârșit. Detalii, ascunse până acum în hârtiile instanțelor, conturează un context care ar fi avut un impact direct asupra tragediei recente.

Ce s-a întâmplat în familia profesoarei din Drobeta Turnu Severin

O profesoară de 57 de a , într-un caz care continuă să ridice întrebări privind circumstanțele dramatice ale evenimentului.

Descoperirea a fost făcută pe 9 septembrie 2025, în jurul orei 10:30, după ce sora femeii, îngrijorată că nu mai reușea să ia legătura cu aceasta de câteva zile, a apelat serviciul de urgență 112. Ajunsă la apartament, aceasta a observat că ușa dormitorului era încuiată din interior și nu putea fi deschisă. Imediat a alertat autoritățile, care au intervenit la fața locului.

Primele verificări ale anchetei indică faptul că femeia ar fi recurs la un gest extrem în contextul unui conflict de durată cu fostul partener legat de custodia copilului.

Procesul pentru custodia copilului, în atenția instanței: nou termen programat în noiembrie 2025

Conform informațiilor obținute de FANATIK, femeia din Drobeta Turnu Severin și fostul său partener se aflau într-un proces juridic pentru custodia fiului lor. Datele publicate pe portalul Curții de Apel Craiova arată că profesoara a refuzat în mod repetat să permită tatălui să își exercite dreptul la contact cu minorul, încălcând astfel hotărârile instanței emise anterior.

Dosarul, înregistrat sub nr. unic, a fost depus pe 27 februarie 2025 și a suferit ultima modificare pe 9 mai 2025. Cauza este soluționată de secția „Minori și familie”, având ca obiect revizuirea măsurilor privind copilul, iar stadiul procesual este în fond.

Următorul termen de judecată era programat pentru 12 noiembrie 2025, la ora 12:00, pentru continuarea analizei măsurilor ce privesc minorul.

Refuzuri repetate și intervenții ale autorităților în cazul minorului

De-a lungul timpului, între părinți au existat numeroase citări și termene în instanță pentru stabilirea drepturilor privind custodia copilului. Conflictul nu s-a limitat doar la sălile de judecată, ci a continuat și în viața cotidiană, generând tensiuni constante și implicând autoritățile.

O situație semnificativă a fost relatată în instanță de sora inculpatei. Aceasta a povestit că minorul a fost conceput prin fertilizare in vitro și că tatăl său nu a participat efectiv la creșterea copilului până la momentul incidentului.

Martora a declarat că se afla la locuința inculpatei atunci când tatăl băiatului, însoțit de un martor, s-a prezentat pentru a-l lua. În interior au izbucnit tensiuni și incidente violente, iar conflictul a fost aplanat cu dificultate, fiind necesară intervenția poliției.

Autoritățile au discutat cu micuțul și cu partea paternă, constatând că minorul nu dorea să plece. Tatăl a părăsit locuința împreună cu polițiștii.

Cum a încălcat profesoara din Drobeta Turnu Severin hotărârile instanței privind custodia copilului decedat

Se pare că să permită tatălui copilului să-și exercite dreptul la contact cu minorul, încălcând frecvent decizii și hotărâri civile emise de instanțele competente.

Prima abatere a fost înregistrată pe 26 decembrie 2020, când femeia nu a respectat măsura care îi acorda tatălui dreptul la întâlniri regulate cu copilul. Ulterior, pe 27 februarie și 20 martie 2021, inculpata a ignorat sentința civilă, împiedicând vizitele programate și blocând contactul dintre părinte și copil.

Situația s-a repetat în aprilie și mai 2021, când femeia a refuzat ca minorul să fie însoțit de tată chiar și în prezența poliției și a executorilor judecătorești, ceea ce a determinat intervenția autorităților. Această conduită a continuat între mai și noiembrie 2021 și a culminat pe 29 ianuarie 2022, când inculpata a menținut împiedicarea dreptului tatălui de a avea legături cu fiul său, contrar hotărârilor instanței.

Au fost justificate motivele mamei pentru a limita contactul copilului cu tatăl

Instanța a constatat că motivele invocate de mamă pentru a împiedica contactul copilului cu tatăl – printre care se numără presupusul comportament agresiv al tatălui față de minor, temerile exprimate de copil sau presupusa neglijență a părintelui în creșterea acestuia – nu sunt susținute de probe obiective și nu justifică restricționarea dreptului copilului la legături personale.

Judecătorii au apreciat că inculpata a acționat cu intenție indirectă, fiind conștientă că refuzul repetat de a respecta programul de vizită ar putea pune în pericol buna creștere a minorului și afecta drepturile fundamentale ale acestuia. Împiedicarea contactului tatălui a fost realizată atât prin acțiuni directe, cât și prin comportamente pasive, sub diverse pretexte invocate în mod repetat în instanță.

Magistrații au subliniat că, indiferent de conflictele existente între părinți, acestea nu trebuiau să influențeze relația copilului cu tatăl. Conform prevederilor Codului Civil, minorul are dreptul de a menține legături personale cu ambii părinți, iar exercitarea acestui drept nu poate fi limitată decât pentru motive temeinice și dovedite, în interesul superior al copilului.