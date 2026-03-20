Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu

Pe la Academia Hagi, Viitorul și, ulterior, Farul Constanța, au trecut mai mulți jucători care au ajuns între timp la formațiile de top din România. Ce spune, în prezent, jucătorul crescut de Gică Hagi despre pregătirea spartană a “Regelui”. Cum este, de fapt, fostul antrenor al Farului în spatele camerei.

Unde a început fotbalul Dina Grameni, jucătorul de bază de la Rapid crescut de Gică Hagi

Constantin ”Dina” Grameni, unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Costel Gâlcă în acest sezon de SuperLiga, a fost invitat în emisiunea ”FANATIK Rapid” de duminică, 15 martie, la nici 24 de ore de la succesul giuleștenilor cu rivala de la Dinamo, scor 3-2. În producția premium de la FANATIK, fotbalistul de 23 de ani a vorbit despre începuturile sale în ”sportul rege”.

prin golurile și pasele sale decisive a dezvăluit faptul că a început fotbalul când nu avea nici 5 ani. A făcut pasul către acest sport popular încă dinainte să se înființeze Academia Hagi. Primii pași în fotbal i-a făcut la Farul Constanța. Abia peste doi ani, a apărut și Academia Hagi. Atunci, Grameni a făcut pasul către ”școala” condusă de ”Rege”. ”Am mers acolo, am avut o grupă de juniori foarte bună la anii mei de vârstă. Dintre noi, destul de mulți am ajuns fotbaliști care jucăm în Liga 1 sau Liga a 2-a”, spune Grameni.

Grameni spune că intrarea sa în circuitul lui Gică Hagi de la Academie a însemnat o schimbare radicală în bine a carierei sale. Aici, totul a fost mult mai profesionist. În plus, condițiile de antrenament erau deja la un alt nivel. ”După ce am venit la Academie s-a schimbat complet totul. A fost totul mult mai profesionist, am avut condiții mult mai bune de antrenament și de dezvoltare și clar totul cred că i se datorează domnului Hagi pentru că el ne-a pus totul la dispoziție. Adică pe lângă colaborarea foarte bună pe care am avut-o la echipa mare, și pentru faptul că ne-au pus Academia și condițiile pe care le-a creat la el dispoziție, ne ajută pe toți”, spune jucătorul de la Rapid.

Ce spune jucătorul de bază de la Rapid, crescut de Gică Hagi, despre modul în care ”Regele” face pregătirea echipei

Tânărul mijlocaș trecut pe la Academia de la Ovidiu a surprins apoi când a fost întrebat de gazda emisiunii, Robert Niță, dacă Gică Hagi este un antrenor atât de dur cum se vede la televizor. , dimpotrivă, ”Regele” este și mai exigent în spatele camerelor. E vorba însă de o ”asprime” pozitivă, care vine din dorința de a învinge.

”Cred că e puțin mai dur în spatele camerei. Dar eu pot să înțeleg perfect. E duritatea care vine din dorința de a câștiga și din dorința de a fi cel mai bun. El asta ne-a insuflat de fiecare dată și cel puțin mie personal mi-a rămas chestia asta tipărită pe creier: dorința de a fi cel mai bun mereu. Domnul Hagi mereu ne spunea că e nu ești cel mai bun, dar poți să devii cel mai bun pentru că prin muncă poți să realizezi totul și să nu te simți inferior în fața nimănui.

Aceste lucruri rămân întipărite pe creier. Din moment ce tu joci la Barcelona și la Real Madrid, cele mai mari cluburi din lume și din istorie, e imposibil să nu ai o mentalitate foarte bună. Eu personal consider că am profitat de această experiență pe care am avut-o cu domnul Hagi și am foarte foarte multe lecții învățate”, mai punctează Grameni.

