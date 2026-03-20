Ce se întâmplă, de fapt, la Academia lui Gică Hagi. Secretul „Regelui” a fost dezvăluit: “Cel mai bun mereu

Un jucător important din campionatul intern, de la liderul Rapid, a fost crescut de Gică Hagi la Academia de la malul mării. Acesta face dezvăluiri despre pregătirea spartană a “Regelui”.
Adrian Baciu
20.03.2026 | 21:45
Dina Grameni, jucătorul crescut de Gică Hagi, dezvăluiri despre pregătirea spartană a “Regelui”. Sursa foto: colaj Fanatik
Pe la Academia Hagi, Viitorul și, ulterior, Farul Constanța, au trecut mai mulți jucători care au ajuns între timp la formațiile de top din România. Ce spune, în prezent, jucătorul crescut de Gică Hagi despre pregătirea spartană a “Regelui”. Cum este, de fapt, fostul antrenor al Farului în spatele camerei.

Unde a început fotbalul Dina Grameni, jucătorul de bază de la Rapid crescut de Gică Hagi

Constantin ”Dina” Grameni, unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Costel Gâlcă în acest sezon de SuperLiga, a fost invitat în emisiunea ”FANATIK Rapid” de duminică, 15 martie, la nici 24 de ore de la succesul giuleștenilor cu rivala de la Dinamo, scor 3-2. În producția premium de la FANATIK, fotbalistul de 23 de ani a vorbit despre începuturile sale în ”sportul rege”.

Jucătorul care a adus puncte importante pentru giuleșteni în lupta lor pentru titlu prin golurile și pasele sale decisive a dezvăluit faptul că a început fotbalul când nu avea nici 5 ani. A făcut pasul către acest sport popular încă dinainte să se înființeze Academia Hagi. Primii pași în fotbal i-a făcut la Farul Constanța. Abia peste doi ani, a apărut și Academia Hagi. Atunci, Grameni a făcut pasul către ”școala” condusă de ”Rege”. ”Am mers acolo, am avut o grupă de juniori foarte bună la anii mei de vârstă. Dintre noi, destul de mulți am ajuns fotbaliști care jucăm în Liga 1 sau Liga a 2-a”, spune Grameni.

Grameni spune că intrarea sa în circuitul lui Gică Hagi de la Academie a însemnat o schimbare radicală în bine a carierei sale. Aici, totul a fost mult mai profesionist. În plus, condițiile de antrenament erau deja la un alt nivel. ”După ce am venit la Academie s-a schimbat complet totul. A fost totul mult mai profesionist, am avut condiții mult mai bune de antrenament și de dezvoltare și clar totul cred că i se datorează domnului Hagi pentru că el ne-a pus totul la dispoziție. Adică pe lângă colaborarea foarte bună pe care am avut-o la echipa mare, și pentru faptul că ne-au pus Academia și condițiile pe care le-a creat la el dispoziție, ne ajută pe toți”, spune jucătorul de la Rapid.

Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul...
Digi24.ro
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii

Ce spune jucătorul de bază de la Rapid, crescut de Gică Hagi, despre modul în care ”Regele” face pregătirea echipei

Tânărul mijlocaș trecut pe la Academia de la Ovidiu a surprins apoi când a fost întrebat de gazda emisiunii, Robert Niță, dacă Gică Hagi este un antrenor atât de dur cum se vede la televizor. Dina Grameni afirmă că, dimpotrivă, ”Regele” este și mai exigent în spatele camerelor. E vorba însă de o ”asprime” pozitivă, care vine din dorința de a învinge.

Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o...
Digisport.ro
Florin Prunea, dărâmat de moartea fostului său coleg de la națională: ”Acum o săptămână m-a sunat”
Cred că e puțin mai dur în spatele camerei. Dar eu pot să înțeleg perfect. E duritatea care vine din dorința de a câștiga și din dorința de a fi cel mai bun. El asta ne-a insuflat de fiecare dată și cel puțin mie personal mi-a rămas chestia asta tipărită pe creier: dorința de a fi cel mai bun mereu. Domnul Hagi mereu ne spunea că e nu ești cel mai bun, dar poți să devii cel mai bun pentru că prin muncă poți să realizezi totul și să nu te simți inferior în fața nimănui.

Aceste lucruri rămân întipărite pe creier. Din moment ce tu joci la Barcelona și la Real Madrid, cele mai mari cluburi din lume și din istorie, e imposibil să nu ai o mentalitate foarte bună. Eu personal consider că am profitat de această experiență pe care am avut-o cu domnul Hagi și am foarte foarte multe lecții învățate”, mai punctează Grameni.

Jucătorul crescut de Gică Hagi, dezvăluiri despre pregătirea spartană a "Regelui": "Este un antrenor mai dur în spatele camerei"

Câți spectatori au fost pe Arena Națională la FCSB – UTA 1-0. Mai...
Fanatik
Câți spectatori au fost pe Arena Națională la FCSB – UTA 1-0. Mai puțini decât cu Metaloglobus
Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Echipele de start la Bournemouth...
Fanatik
Premier League, etapa a 31, exclusiv pe Voyo! Echipele de start la Bournemouth – Manchester United, primul meci al rundei
Gigi Becali, prima reacție după FCSB – UTA 1-0: „Să avem mereu doar...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după FCSB – UTA 1-0: „Să avem mereu doar un șut pe poartă”. Ce jucător a fost criticat de omul de afaceri
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum...
iamsport.ro
Florin Prunea, marcat de moartea fostului său coleg de la echipa națională: 'Acum o săptămână m-a sunat'
