Ce se întâmplă, de fapt, la preselecțiile pentru „Vocea României”. Mama unei candidate a spus tot adevărul. „Fiicei mele i s-a spus din start”

”Vocea României” este unul dintre cele mai urmărite show-uri de talente. Publicul de acasă vede ce se întâmplă pe scenă, însă, puțini știu secretele din culisele emisiunii. Mama unei candidate a povestit prin tot ce a trecut fiica ei la preselecții, iar internauții au rămas muți de uimire.

Mii de pasionați de muzică își încearcă norocul în fiecare an la Vocea României

”Vocea României” este una dintre emisiunile cu tradiție de la noi din țară. De 11 sezoane, jurații sunt mereu în căutarea celei mai bune voci pe care să o propulseze în industria muzicală.

În fiecare an, mii de pasionați de muzică . Însă, pentru a ajunge în fața juraților și pentru a le demonstra că merită un loc în echipele lor, concurenții trec prin mai multe etape.

Preselecțiile nu sunt deloc ușoare, iar cei care reușesc să treacă cu brio de ele se pot considera cu adevărat norocoși. Fiind un show difuzat pe TV, concurenții trebuie să aibă mai mult decât voce.

Cei care ajung să facă parte din această emisiune în ipostaza de concurenți trebuie să fie un pachet complet. Să fie talentați, să aibă voce, să aibă o poveste care să ajungă la publicul de acasă și să fie carismatici.

Ce se întâmplă, de fapt, la preselecțiile de la Vocea României

Recent, a stârnit un val de reacții în mediul online. Deși tânăra a spus că experiența ei a fost uimitoare și că recomandă tuturor această emisiune, internauții nu au fost de aceeași părere

Mai mulți români care s-au înscris la ”Vocea României” au rămas cu un gust amar în urma preselecțiilor. Mama unei tinere a povestit cum fiicei sale i s-a cerut să vorbească urât despre tatăl ei pentru a avea priză la public.

”Fiicei mele i s-a spus din start că trebuie să schimbe povestea de viață și să vorbească urât despre tatăl ei.”, a spus o femeie în secțiunea de comentarii.

Un alt concurent a povestit cum la preselecții a fost întrebat dacă are în familie un membru decedat, semn că ar prima poveștile cu impact emoțional.

”Pot confirma, am fost și eu și am fost întrebată dacă am vreun membru al familiei decedat. Mi s-a spus în față că am voce bună, însă, ei caută altceva.”

Părerile au fost împărțite, însă, majoritatea lor au fost unele negative. Mulți au povestit că nu ar mai repeta experiența ”Vocea României”. Motivul? Faptul că, în concepția concurenților, nu se caută talente, ci se pune accentul pe showbiz.

”Vocea României=Românii au talent. Fata mea… am fost la amândouă la preselecții și aceeași fază, o poveste tristă. Nu se caută talente, se caută showbiz-ul. Nici ea nu vrea sa mai meargă.”, a mai spus o candidată.