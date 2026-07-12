Sport

Ce se întâmplă, de fapt, la Supercupa României. Fanii pot bea bere pe stadion la Universitatea Craiova – U Cluj? Anunț oficial

Universitatea Craiova și U Cluj se vor duela pentru primul trofeu al sezonului: Supercupa României. Ce veste au primit fanii înaintea partidei care deschide noua stagiune.
Traian Terzian
12.07.2026 | 13:35
Ce se intampla de fapt la Supercupa Romaniei Fanii pot bea bere pe stadion la Universitatea Craiova U Cluj Anunt oficial
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Veste importantă pentru fani înainte de Universitatea Craiova - U Cluj, din Supercupa României. Sursă foto: colaj Fanatik
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După ce Parlamentul a votat schimbările la Legea 4, fanii vor beneficia de mai multe avantaje pe stadioane. Însă, mulți dintre ei nu știu dacă vor putea consuma bere pe stadion la întâlnirea Universitatea Craiova – U Cluj din Supercupa României.

Veste pentru fani înainte de meciul Universitatea Craiova – U Cluj din Supercupa României

Primul joc al noului sezon se va disputa duminică seară, 12 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Din păcate, suporterii nu vor putea beneficia deocamdată de avantajele schimbării apărute în Legea 4. Ciprian Paraschiv, deputatul AUR care a inițiat proiectul, a explicat de ce nu este posibil acest lucru.

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”Nu se va vinde bere la meciul din Supercupa României! La acest moment, legea, după ce a trecut de votul în plenul Parlamentului, a fost înaintată președintelui României. Luni a ajuns la președintele României, care are termen de 20 de zile să o promulge sau să o trimită la CCR dacă i se pare ceva în neregulă, deși nu văd nimic în neregulă cu această lege.

Există un interval începând de luni timp de 20 de zile în care președintele trebuie să promulge această lege. În această lună (n.r. – iulie) ar trebui rezolvată problema”, a declarat Paraschiv, pentru prosport.ro.

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Ce se întâmplă cu brichetele la Universitatea Craiova – U Cluj

În ceea ce privește intrarea cu brichete pe stadion, politicianul a precizat că acest lucru este la latitudinea forțelor de ordine, deoarece pe unele stadioane fanii sunt lăsați cu acest accesoriu, în timp ce pe altele nu.

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”Aici e la latitudinea stewarzilor. Sunt stadioane în care ți se permite și stadioane în care nu ți se permite. Nu scrie explicit în lege că nu ai voie cu brichete, dar probabil ține de acel comandament, de acel plan de acțiune, în funcție de cei care manageriază accesul în stadion. Eu nu văd un pericol o brichetă la meci”, a spus Ciprian Paraschiv.

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Interes maxim pentru duelul Universitatea Craiova – U Cluj din Supercupa României

Primul meci al noului sezon, în care Universitatea Craiova și U Cluj se vor înfrunta în Supercupa României, a născut un interes ridicat în rândul suporterilor. Iubitorii de fotbal din Bănie sunt dornici să-și vadă la lucru favoriții după eventul din stagiunea precedentă.

Din informațiile obținute de FANATIK, cu o zi înaintea întâlnirii de pe ”Ion Oblemenco” se vânduseră aproximativ 10.000 de bilete. Este un număr foarte bun ținând cont că este perioadă de vacanțe.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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