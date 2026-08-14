Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA: cât de mult ne-au ajutat Universitatea Craiova și CFR Cluj. Locul pe care îl ocupă România după meciurile europene de joi

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Universitatea Craiova este ultima echipă românească rămasă în preliminariile cupelor europene. După ce FCSB și U Cluj au fost eliminate în turul 2, a venit rând ca și CFR Cluj să spună adio Europei în turul 3. Iată care este situația coeficienților după jocurile de joi seară.

Universitatea Craiova s-a impus greu la returul cu KuPS, scor 2-1, din turul 3 preliminar al Europa League, însă a adus puncte importante pentru România în clasamentul coeficienților. Asta în timp ce CFR Cluj a pierdut și returul din Norvegia cu Tromso, scor 1-2, din turul 3 preliminar al Conference League.

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Ținând cont de toate rezultatele înregistrate în această săptămână de cupe europene, România se menține pe locul 22, cu un coeficient de 24.750. Deasupra noastră, și parcă de neatins, se află Scoția, Austria și Elveția, țări care au rămas în competiții cu toate echipele implicate. În schimb, Suedia și Ungaria mai au doar o formație, la fel ca și noi.

În spate, vestea bună este că Ucraina a pierdut trei din cele patru echipe angrenate în preliminarii și a rămas doar cu Shakhtar, care va evolua în grupa de Champions League. Însă, există și vești mai puțin plăcute. Din spate vine tare Israel, cu trei reprezentante din patru calificate mai departe, dar atenție și la Azerbaidjan, Bulgaria sau Serbia, care păstrează câte două formații.

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Universitatea Craiova și CFR Cluj pot ajuta enorm România joi seară

În turul de săptămâna trecută din Finlanda a fost egal, scor 1-1, astfel încât pare că În cazul în care ajunge acolo, echipa antrenată de Filipe Coelho Dacă însă va fi eliminată de KuPS, gruparea din Bănie va ajunge în play-off-ul din Conference League, unde ar urma să dea peste pierzătoarea dublei dintre Shamrock Rovers din Irlanda și Egnatia din Albania.

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În ceea ce îi privește pe cei de la CFR Cluj, lucrurile stau mult mai rău. În turul trei preliminar din Conference League, ei au pierdut prima manșă pe teren propriu cu scorul de 0-5 în fața celor de la Tromso. Astfel, returul de joi seară din Norvegia, programat tot la ora României 20:00, este doar un meci de palmares.

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Totuși, este foarte important ca echipa din Gruia să reușească măcar un egal în această partidă. Asta pentru că România se află în prezent într-o luptă acerbă cu Ucraina și Croația în clasamentul coeficienților UEFA la nivel de țară pe ultimii cinci ani. În prezent, există distanțe foarte mici între aceste campionate din acest punct de vedere.

Cum arată acum situația în clasamentul coeficienților UEFA

După meciurile jucate miercuri în preliminariile cupelor europene, potrivit celor de la , Croația ocupă locul 21, cu un coeficient de 24.781, România se află pe poziția a 22-a, cu 24.500, în vreme ce Ucraina este pe 23, cu 24.087. Așadar, în acest context, este clar că fiecare punct obținut contează foarte mult, chiar și în preliminarii.

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Tot joi seară, croații de la Rijeka și Hajduk Split joacă în turul trei preliminar din Conference League, de asemenea manșa secundă bineînțeles, cu Ilves din Finlanda, respectiv Zalgiris din Lituania. Totodată, ucrainenii de la Dinamo Kiev joacă, tot în Conference League, în deplasare cu azerii de la Qarabag.