Ce se întâmplă în corp atunci când consumi drob de miel. Mihaela Bilic are o explicație clară

Drobul de miel este un preparat culinar delicios, care nu lipsește de pe masa de Paște. Puțini oameni știu atunci când consumă această delicatesă realizată din organe fierte, legume și verdeață. Mihaela Bilic are o explicație clară în această privință.

Efectele consumului de drob de miel, conform medicului Mihaela Bilic

Mihaela Bilic, unul dintre cei mai cunoscuți nutriționiști din România, a dezvăluit care sunt efectele unui produs tradițional. Medicul a discutat despre , care este bogat în proteine și sărac în grăsimi. De asemenea, acesta este plin de vitamine și minerale esențiale.

Are un gust intens și un aport important de vitamine A, D, B, fier, zinc și seleniu. În plus, se bucură de un conținut caloric redus, aproximativ 135 calorii. Totodată, are numai 4 grame de grăsime la 100 de grame. Cu toate acestea, are și unele dezavantaje.

Printre efectele negative pe care le are consumul de drob de miel se numără cantitatea mare de colesterol. Mai exact, preparatul culinar care nu lipsește de pe masa de Paște a românilor are 300 mg de colesterol la suta de grame.

„Mult colesterol în ficat şi creier, mult acid uric în rinichi, plus eventuale urme de toxine şi antibiotice”, susține Mihaela Bilic, conform . Cunoscutul medic arată faptul că drobul de miel are un conținut ridicat de vitamina A.

Drobul de miel, risc pentru femeile însărcinate

Atunci când vitamina A se găsește în exces în organism pot apărea și alte neplăceri. Ficatul poate fi afectat, motiv pentru care nutriționistul Mihaela Bilic nu recomandă oamenilor să mănânce prea des acest preparat culinar.

Doctorul spune că are un aport mare de colesterol. Așadar, aceste două lucruri poate duce la boli hepatice cronice. Mai mult decât atât, în drobul de miel sunt organe cu valoare nutritivă crescută, fiind delicios dacă se mănâncă cu o salată verde sau de legume.

„Şi la femeile gravide consumul trebuie limitat la maxim o dată pe săptămână, prea multă vitamina A creşte riscul de malformaţii la făt”, a completat Mihaela Bilic, mai arată sursa menționată anterior.