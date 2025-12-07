Ce se întâmplă în județul unde candidează fostul premier Marcel Ciolacu. Acuzații grave de fraudă și intimidare la urne

Fostul premier Marcel Ciolacu este unul dintre candidații pentru șefia Consiliului Județean Buzău, iar în contextul acestui scrutin, au apărut și acuzații dure în ceea ce privește procesul electoral.
Potrivit liderului deputaților AUR, Mihai Enache, face acuzații de intimidare și presiuni asupra alegătorilor. El declară că mai mulți primari și apropiați ai PSD au fost prezenți fie în secțiile de votare din Buzău, fie în apropierea acestora, unii având asupra loc sume de bani cu care „cumpără” voturile. Enache afirmă că există inclusiv persoane care folosesc mașinile instituțiilor publice pentru a transporta alegători.
„În judeţul Buzău există un fenomen care trebuie stopat de urgenţă de instituţiile abilitate. Sunt foarte mulţi primari de comune care stau pur şi simplu în uşa secţiei de votare, stau în secţiile de votare şi intimidează şi influenţează persoanele care vin să voteze”, a declarat Mihai Enache, potrivit unui comunicat transmis de AUR.
Conform liderului AUR, primarii din localităţile Largu, Vadu Paşii, Zărneşti sau Pănătău se află în secţiile de votare sau apropierea lor şi încearcă intimidarea alegătorilor și influențarea procesului electoral. El a făcut apel la primari să nu mai răspundă la presiunile venite din partea partidului.
„Lăsaţi oamenii să voteze liber. De exemplu, în comuna Vadu Paşii, primarul a fost scos din secţie doar cu jandarmeria (…) În mai multe localităţi din judeţul Buzău sunt identificate mai multe persoane cunoscute din anturajul liderilor locali PSD, în jurul secţiilor de votare, cu sume de bani în numerar însemnate asupra lor”, a subliniat Mihai Enache.
Acuzațiile referitoare la persoane care oferă bani votanților și transportul alegătorilor cu mașini ale instituțiilor publice au fost confirmare de informațiile din teritoriu.
„Colegii noştri care sunt în teren vor anunţa prin 112 toate aceste cazuri şi facem apel la Ministerul Afacerilor Interne să rezolve aceste probleme evidente care există în judeţul Buzău. În oraşul Râmnicu Sărat, în cartierele Costieni şi Flămânda, de asemenea, sunt persoane care deţin sume mari de bani asupra lor în numerar, la vedere, aşteptând alegătorii să vină la secţia de votare, susţine AUR.
Mai multe maşini ale instituţiilor publice din judeţul Buzău sunt identificate de colegii noştri cum iau alegători de acasă şi se deplasează cu ei către secţia de votare. În comuna Chiliile, de exemplu, domnul viceprimar a consumat, cred, un rezervor de carburant, făcând curse prin comună să aducă oamenii la vot fără să i-o ceară nimeni”, a mai informat Mihai Enache, liderul deputaţilor AUR.