Ce se întâmplă în prima ediție a noului sezon Vocea României. Antrenorii se luptă pentru concurenți: „Vreau să câștig”

Un nou sezon al emisiunii Vocea României are startul vineri, 9 septembrie 2022. De la 20:30, pe Pro TV, telespectatorii vor putea urmări prima ediție a show-ului, care promite să fie una spectaculoasă.

Începe noul sezon Vocea României. Ce se întâmplă în prima ediție a show-ului de la Pro TV

. Sezonul 10 are premiera vineri, 9 septembrie 2022, începând cu ora 20:30.

Emisiunea vine și cu schimbări, , dar și o regulă nouă: fiecare antrenor poate accepta în echipa sa, în faza audițiilor pe nevăzute, un număr nelimitat de concurenți, dar la final, va fi nevoit să aleagă doar 14 dintre ei pentru a merge mai departe.

Jurații, Irina Rimes, Tudor Chirilă, Denis Roabeș, Smiley și Theo Rose vor fi fermecați încă de la primele acorduri ale concurenților și mulți vor reuși să întoarcă scaune.

„Ai merita o pledoarie mult mai puternică, dar și eu sunt emoționat de ce ai făcut tu, așa că uită-te în ochii mei și citește dincolo de cuvinte”, va spune Tudor Chirilă unui concurent care a reușit să-l lase fără replică.

Un aspirant la titlul de Vocea României va mărturisi că își dorește să inspire lumea cu muzica sa, care, din punctul său de vedere, are cea mai mare putere asupra oamenilor.

„Prin muzică s-au liniștit războaie, s-au început povești de dragoste… muzica este singurul doctor care îți face bine”, va spune acesta.

Antrenorii se luptă pentru cei mai buni concurenți

Pe de altă parte, vor începe deja primele lupte pentru concurenți. Fiecare antrenor îi vrea pe cei mai buni în echipa lui. În timp ce Smiley mizează pe faptul că o are alături pe Theo Rose, Denis Roabeș, proaspăt venit în echipă, este hotărât să câștige.

„Eu vreau să câștig. Ei cred că eu am venit aici, primul an, să mă uit cum stă treaba, dar nu e deloc așa. The Motans desface gheruțele destul de rapid”, va afirma solistul.