Ce se întâmplă în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia – Japonia. Se joacă de la ora 20.00 și Ancelotti nu a ezitat. A zis totul despre Neymar

Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic înaintează rapid către ultimul act. Brazilia, una dintre favoritele la trofeu, întâlnește în șaisprezecimile de finală un adversar foarte valoros: Japonia. Duelul este programat luni, 29 iunie, de la ora 20:00, iar Carlo Ancelotii a prefațat partida.
Brazilia a câștigat Grupa C cu șapte puncte, pe când reprezentativa din Japonia a încheiat pe locul secund în Grupa F. Niponii sunt fără înfrângere după primele trei partide, astfel că jucătorii brazilieni vor trata partida din șaisprezecimi cu maximă seriozitate. Carlo Ancelotti e conștient că duelul are o miză importantă, iar în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului a transmis că elevii săi vor trata meciul ca o finală.
„Știu că ne confruntăm cu un adversar competitiv. Sunt bine clasați în clasamentul FIFA și au învins Anglia într-un amical în martie. Avem mult respect pentru o echipă care, cu siguranță, va juca ca și cum ar fi o finală.
Fotbalul s-a schimbat mult. Nu mai există echipe dezorganizate pentru că toată lumea studiază, muncește și învață. Poate că există o echipă cu o calitate individuală mai mică, lucru care depinde parțial de genetică, dar o echipă dezorganizată la acest nivel nu mai există”, a declarat Carlo Ancelotti.
Neymar a revenit pe teren în victoria la scor în fața Haiti, 3-0. Întrebat despre starea starului, Carlo Ancelotti a transmis că acesta a făcut progrese mari în ultima perioadă, însă nu poate duce, încă, o repriză. Totodată, selecționerul Braziliei a apelat la calm, în condițiile în care nu va face foarte multe schimbări la nivelul primului 11.
„Toți jucătorii sunt bine. Nu intenționez să fac multe schimbări la echipă. Relaxați-vă, bine? Nu mă veți vedea că vin cu idei nebunești pentru schimbări. Neymar progresează, se descurcă bine, mai ales în ultima săptămână. Este păcat că nu a putut să se antreneze mai mult cu noi. Poate juca mai mult de 15 minute, evident, dar va depinde de context și de cum se desfășoară meciul”, a mai spus Carlo Ancelotti.