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Ce se întâmplă în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia – Japonia. Se joacă de la ora 20.00 și Ancelotti nu a ezitat. A zis totul despre Neymar

Ce se întâmplă, de fapt, în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia - Japonia, care se joacă de la ora 20:00. Selecționerul Carlo Ancelotti a spus totul despre Neymar.
Iulian Stoica
29.06.2026 | 10:30
Ce se intampla in primul meci al zilei de la CM 2026 Brazilia Japonia Se joaca de la ora 2000 si Ancelotti nu a ezitat A zis totul despre Neymar
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Carlo Ancelotti a transmis ce se întâmplă cu Neymar în Brazilia - Japonia. Foto: Colaj Fanatik / Profi Media
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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic înaintează rapid către ultimul act. Brazilia, una dintre favoritele la trofeu, întâlnește în șaisprezecimile de finală un adversar foarte valoros: Japonia. Duelul este programat luni, 29 iunie, de la ora 20:00, iar Carlo Ancelotii a prefațat partida.

Ce se întâmplă în primul meci al zilei de la CM 2026, Brazilia – Japonia

Brazilia a câștigat Grupa C cu șapte puncte, pe când reprezentativa din Japonia a încheiat pe locul secund în Grupa F. Niponii sunt fără înfrângere după primele trei partide, astfel că jucătorii brazilieni vor trata partida din șaisprezecimi cu maximă seriozitate. Carlo Ancelotti e conștient că duelul are o miză importantă, iar în cadrul conferinței de presă premergătoare jocului a transmis că elevii săi vor trata meciul ca o finală.

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„Știu că ne confruntăm cu un adversar competitiv. Sunt bine clasați în clasamentul FIFA și au învins Anglia într-un amical în martie. Avem mult respect pentru o echipă care, cu siguranță, va juca ca și cum ar fi o finală.

Fotbalul s-a schimbat mult. Nu mai există echipe dezorganizate pentru că toată lumea studiază, muncește și învață. Poate că există o echipă cu o calitate individuală mai mică, lucru care depinde parțial de genetică, dar o echipă dezorganizată la acest nivel nu mai există”, a declarat Carlo Ancelotti.

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Ce se întâmplă cu Neymar înainte de Brazilia – Japonia

Neymar a revenit pe teren în victoria la scor în fața Haiti, 3-0. Întrebat despre starea starului, Carlo Ancelotti a transmis că acesta a făcut progrese mari în ultima perioadă, însă nu poate duce, încă, o repriză. Totodată, selecționerul Braziliei a apelat la calm, în condițiile în care nu va face foarte multe schimbări la nivelul primului 11.

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„Toți jucătorii sunt bine. Nu intenționez să fac multe schimbări la echipă. Relaxați-vă, bine? Nu mă veți vedea că vin cu idei nebunești pentru schimbări. Neymar progresează, se descurcă bine, mai ales în ultima săptămână. Este păcat că nu a putut să se antreneze mai mult cu noi. Poate juca mai mult de 15 minute, evident, dar va depinde de context și de cum se desfășoară meciul”, a mai spus Carlo Ancelotti.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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