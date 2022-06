Ce se întâmplă în relația dintre Oana Roman și Marius Elisei. Declarații surprinzătoare

Șatena a oferit detalii legat de legătura amoroasă și spune ce se întâmplă în familia sa. Fiica lui Petre Roman a făcut declarații surprinzătoare, mărturisind că a ajuns într-un moment în care își dorește liniște.

Oana Roman, detalii despre relația cu Marius Elisei: ”Am senzația că vorbesc doar eu”

Oana Roman și Marius Elisei ar trebui să aniverseze 8 ani de când sunt un cuplu, însă face dezvăluiri importante și spune că lucrurile nu mai merg în direcția potrivită. Vedeta spune că a obosit și e posibil să se despartă din nou.

„Am ajuns într-un punct al vieții mele în care îmi doresc foarte mult să fiu liniștită. A muncit și muncesc ca un câine, de dimineața până seara.

Nu pot să stau să mă justific în fiecare minut și în fiecare zi și în fiecare oră pentru toate lucrurile astea. Munca mea presupune foarte multe relații.

Eu am încercat foarte mulți ani să îi explic și să mă mulez și să accept niște lucruri, nu se poate. Este clar că eu asta sunt și asta este viața mea, munca mea e asta, menirea mea este să fac asta, noi am vorbit de-a lungul anilor de zeci și sute de ori.

Am ajuns în punctul în care am senzația că vorbesc doar eu și mă aud singură. Numai că eu nu consider că lucrurile merg în direcția care trebuie, din păcate. Cel puțin în ultima vreme.

Probabil că este și o problemă a, nu știu, caracterului pe care îl am eu. Eu am evitat și evit în general să mă plâng sau să dezbat lucruri… Se spune că rufele se spală în familie”, a spus Oana Roman în cadrul emisiunii Xtra Night Show, de la .

Oana Roman și Marius Elisei, o nouă despărțire?

Oana Roman are sentimentul că nu mai poate înainta în cu Marius Elisei, chiar dacă în momentul de față nu a luat nicio decizie radicală. Șatena susține că în timpul relației a „trăit complet singură”.

În prezent, vedeta se gândește foarte mult la fiica sa, Izabela, care a suferit enorm atunci când nu a avut aproape figura paternă. Dar cu toate astea influencerița nici nu vrea să o crească într-o familie care nu funcționează cum trebuie.

„Trebuie să găsim o formulă în care acest copil să nu sufere prea mult. Lucrurile nu se pot regla mâine. În acest moment nu suntem fericiți real unul cu celălalt”, a mai adăugat Oana Roman, în aceeași emisiune TV.