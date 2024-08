Ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat la Insula Iubirii. Cornel, acuze dure: „Ca să ne distrugă pe noi. E jalnic”

Sezonul opt al emisiunii Insula Iubirii este unul plin de suspans și de surprize. Unele cupluri deja au picat testul ispitelor. Partenerii infideli și-au supărat iubitele/soțiile și invers. Cornel este unul dintre cei care a călcat strâmb, iar Iustina, logodnica sa a început să se răzbune pe el. Ce a precizat tânărul de curând despre competiție?

Cornel, dezvăluiri din culisele emisiunii Insula Iubirii

Cornel și Iustina sunt unul dintre cuplurile care atrag cel mai mult atenția la emisiunea care se filmează în Thailanda. Cei doi erau convinși la început că nu se vor lăsa seduși de ispite, însă Cornel a supărat-o enorm pe Iustina când a căzut în capcană.

conform ipostazelor în care a fost filmat. Din clipa în care a văzut imaginile, Iustina și-a dat jos inelul de logodnă cu care a fost cerută în căsătorie și nu ezită să se apropie și ea de bărbații în rol de ispită.

Au devenit virale pe rețelele de socializare momentele când Iustina dansează lasciv cu alți bărbați, bea și pare că se simte foarte bine în compania lor. Toate acestea, în timp ce îi transmite mesaje lui Cornel. Îi spune să-și ia gândul de la ea.

De altfel, mulți se așteptau ca relația dintre Cornel și Iustina să nu funcționeze, deoarece Cornel a recunoscut încă de la începutul emisiunii Insula Iubirii că a mai înșelat-o de câteva ori pe partenera sa. În plus, individul nu are un trecut demn de apreciat.

Cornel și Iustina s-au cunoscut când acesta era implicat într-o căsnicie, din care au rezultat patru copii. Sunt voci prin spațiul monden care susțin că unul dintre copii suferă de autism. Iustina l-ar fi așteptat pe Cornel să divorțeze și și au ajuns până în punctul actual.

După toate cele întâmplate la Insula Iubirii până în prezent și difuzate pe micile ecrane, Cornel a apărut într-un filmuleț pe Tiktok în care spune că la TV s-a văzut doar 10% din ceea ce a făcut Iustina sau el. Participantul este nemulțumit că nu s-au difuzat și momentele plăcute.

”Băi imaginile nu le-am văzut toate. Înțelegeți că noi acolo am văzut 10 % din imagini. Tot ce era nașpa și dificil, ca să ne distrugă pe noi, în rest nu am văzut nimic. V-am zis, sunt multe chestii noi. Gândiți-vă că eu nu am văzut nici un lucru bun din partea Iustinei cât am stat pe insulă.

Să îmi arate la bonfire, sau să îmi spună ceva… uite Iustina a făcut ceva bun. Nimic, înțelegeți? Deci deja e jalnic asta. Și ea invers la fel. Nu vă așteptați că acolo mergi și îți arată: vai uite iubita ta strigă după tine că te iubește. Nu îți arată așa ceva. Acolo ești la test frate. Te testezi. Adică te fac cu capul pur și simplu. Nu mergi să fie simplu”, a detaliat Cornel în mediul online.

Cornel și Iustina s-au căsătorit și așteaptă un copil

Dincolo de ceea ce se vede la Insula Iubirii, după ce filmările s-au încheiat și s-au și căsătorit. Drept dovadă sunt noi imagini cu ei în online, în care apar în costum de miri, dar și pe plajă, pe litoral românesc.

Pe data de 9 iunie Cornel și Iustina au avut nunta, iar mai mult decât atât urmează să devină părinți. Iustina este însărcinată, iar burtica îi este destul de vizibilă. În jur de cinci luni de sarcină ar avea tânăra în vârstă de 26 de ani.