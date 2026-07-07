Sport

Ce se întâmplă în SUA după eliminarea din optimile CM 2026. Probleme mari cu Pochettino

SUA a fost eliminată de la CM 2026, iar viitorul lui Mauricio Pochettino la cârma echipei este în pericol. Ce se întâmplă cu selecționerul americanilor.
Mihai Dragomir
07.07.2026 | 08:25
Ce se intampla in SUA dupa eliminarea din optimile CM 2026 Probleme mari cu Pochettino
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Ce urmează pentru Mauricio Pochettino după ce a fost eliminat cu SUA de la CM 2026. Foto: Hepta.
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SUA a spus adio CM 2026 în faza optimilor. Belgia s-a dovedit mult prea puternică pentru americani, câștigând duelul cu scorul de 4-1. Postul selecționerului Mauricio Pochettino (54 de ani) este incert acum. Ce se întâmplă, de fapt, cu tehnicianul argentinian.

Ce se întâmplă cu Mauricio Pochettino după ce SUA a fost eliminată de la CM 2026

Belgia a aplicat o adevărată corecție americanilor, învingând SUA cu 4-1 în optimile CM 2026. Actuala înțelegere dintre Mauricio Pochettino și reprezentativa de seniori a SUA expiră chiar în această vară. El a ezitat după eșecul contra europenilor să vorbească despre postul său, subliniind că totul se va clarifica în perioada următoare.

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„Acum nu este momentul să vorbim despre asta. Cred că acum este momentul să vedem, să evaluăm turneul. Știți, sunt sigur că în următoarele săptămâni putem începe să discutăm dacă [US Soccer] vrea să vorbească”, au fost cuvintele lui Mauricio Pochettino după ce SUA a părăsit CM 2026.

Evoluțiile de la Cupa Mondială i-au convins pe conducătorii Federației din SUA, care i-au oferit antrenorului Mauricio Pochettino un contract până în 2030 după ce echipa lui încheiase faza grupelor pe prima poziție. Decizia finală se va lua însă abia acum, după ce americanii și-au încheiat parcursul la actuala ediție.

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Mauricio Pochettino, mândru de ce a realizat până acum la naționala din SUA

Tehnicianul consideră că munca depusă până acum nu a fost în zadar. El s-a arătat extrem de încrezător că nucleul lotului actual se va potrivi bine cu jucătorii mai tineri care se ridică la un nivel superior. Pochettino i-a îndemnat pe fanii americani să fie optimiști în ceea ce privește ceea ce ar putea urma.

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„Cred că am stabilit principiile pentru ca viitorul să fie unul de mare succes. Cred că suntem mândri pentru că… cred că vom crea ceva care va rămâne acum în federație și în această țară. Cred că această echipă a arătat că putem juca fotbal, putem juca fotbal, putem concura. Mulți jucători tineri cu mult potențial și viitor și cred că o generație de tineri care vin în urmă. Cred doar că [ar trebui] să continuăm să credem în acest proces!”, a mai spus antrenorul argentinian după eșecul suferit în fața Belgiei la CM 2026.

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  • 2024 este anul în care Mauricio Pochettino a preluat SUA
  • 1,77 este media punctelor pe meci înregistrate până acum

 

  • 30.00 este cota SUPERBET pentru pronosticul „Belgia câștigă CM 2026”

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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