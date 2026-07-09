Sport

Ce se întâmplă în SuperCupa României! Legenda Craiovei, anunț imediat după victoria din UEFA Champions League

Universitatea Craiova a învins ML Vitebsk cu 4-1 în manșa tur a primului tur preliminar Champions League. Legenda oltenilor știe ce se va întâmpla acum, la duelul cu U Cluj din Supercupa României.
Mihai Dragomir
09.07.2026 | 07:35
Ce se intampla in SuperCupa Romaniei Legenda Craiovei anunt imediat dupa victoria din UEFA Champions League
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Legenda Craiovei a spus totul despre meciul din Supercupa României cu U Cluj. Ce vor face oltenii. Foto: Colaj FANATIK.
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Universitatea Craiova a început noul sezon cu dreptul, după 4-1 în deplasare cu bielorușii de la ML Vitebsk în primul tur preliminar Champions League. Oltenii se pregătesc acum pentru Supercupa României, contra lui U Cluj. Gică Craioveanu știe ce va face echipa din Bănie la confruntarea de duminică, 12 iulie.

Gică Craioveanu a spus ce va face Universitatea Craiova în Supercupa României

Campioana României e ca și calificată în turul 2 preliminar Champions League după 4-1 în deplasare cu ML Vitebsk. Acum, echipa lui Filipe Coelho revine pe plan intern pentru a disputa Supercupa României, meci arbitrat de colegul de partid al lui Emil Boc, contra lui U Cluj. Gică Craioveanu a vorbit despre acest meci și a spus că oltenii vor trimite în teren tot prima echipă, mai ales că joacă cu trofeul pe masă chiar pe „Ion Oblemenco”.

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„În Supercupa României cred că va juca cu titularii, iar la returul acestui meci poți să joci și cu echipa a doua după acest rezultat. Supercupa este un trofeu, joci acasă, va fi publicul lângă tine care așteaptă ca echipa să arate bine. Nu văd mari schimbări în primul 11”, a spus inițial Gică Craioveanu.

Ce l-a deranjat pe Gică Craioveanu după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Cât despre meciul de miercuri seară din Ungaria, fosta legendă a oltenilor a fost deranjat de un singur aspect. Mai exact, Gică Craioveanu nu a înțeles de ce tânărul David Matei, care era într-o formă foarte bună pe finalul stagiunii trecute, nu a jucat deloc contra bielorușilor.  „E o surpriză că nu a jucat David Matei și nu înțeleg de ce. E singura bilă neagră. Copilul acesta este la echipa națională, vorbim deja de o certitudine, nu mai vorbim de un posibil talent”, a mai declarat Gică Craioveanu.

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Concluziile lui Gică Craioveanu după ML Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Desigur, Gică Craioveanu nu a omis să scoată în evidență aspectele pozitive pe care le-a văzut în jocul Craiovei. Fostul internațional român consideră că păstrarea lotului actual dincolo de perioada preliminariilor va fi un mare plus pentru echipa din Bănie.

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„Mi-a plăcut abordarea, mi-a plăcut atitudinea. Felicit preparatorii fizici pentru că au știut să aducă echipa la un nivel de top la ora acestui meci. Mi-a plăcut banda stânga, Baiaram – Bancu, foarte incisivi. Mi-a plăcut Mora când a intrat, Etim la fel, iar acum mă repet, dar Anzor este ceva la superlativ. El setează jocul, marchează ritmul unui joc. Mi-au plăcut și echipamentele și mi-a părut foarte bine că au echilibrat această diferență de pregătire, adversara e în plin campionat, cu valoarea echipei. A fost o echipă de top contra unei echipe modeste.

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Eu aș vrea ca toată echipa să rămână, iar cei care au venit sunt convins că vor aduce un plus. Craiova are nevoie de un vârf care să marcheze 15 goluri, la toate marile echipe vârful de atac este cel care decide mare parte din meciuri. Dacă va intra în grupe, nu cred că va pleca nimeni. E ceva la superlativ dacă intrăm în Liga Campionilor. La fotbal nu mi-e frică de nimeni. Până la urmă, e un joc. Poate să-ți iasă bine sau poate să-ți iasă rău. Calificarea e posibilă, nu dai de rechini sau de balauri în tururile următoare”, a mai spus Gică Craioveanu la TV Digi Sport.

  • 15 iulie este data returului cu ML Vitebsk
  • 18 iulie este data primului meci din SuperLiga, cu UTA 
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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