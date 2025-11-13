Ce se întâmplă în viața lui Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț. E anunțul momentului

ADVERTISEMENT

Cristi Tănase a intrat într-un con de umbră după ce a revenit pe gazon, la echipa din Liga 5, Star Sport Argeș. Iată ce se întâmplă în viața lui după ce a depus actele de divorț de soția alături de care are un copil. E anunțul momentului despre fostul jucător.

Ce se mai știe de Cristi Tănase după ce a depus actele de divorț

În ultimii ani a fost protagonistul unor evenimente neplăcute, fiind prins sub influența substanțelor interzise, la volan. Ajuns la vârsta de 38 de ani, Cristi Tănase are probleme inclusiv în planul sentimental.

Fostul fotbalist de la FCSB, cunoscut de toată lumea drept Dodel, a dezvăluit ce mai face. Puțini oameni știu ce se întâmplă cu sportivul care anunța recent că a depus actele pentru a doua oară de partenera sa de viață, Adina Maria.

Tânăra i-a dăruit o fiică, iar în prezent cei doi au revenit la sentimente mai bune. Nu au dus la final divorțul, reușind să ajungă la o înțelegere de dragul copilului pe care îl au împreună. Totul s-a petrecutt după ce a fost .

Cu toate acestea, a cerut o ordonanță prezidențială pentru programul fetei, Celine. De asemenea, Cristi Tănase și mama copilului nu mai locuiesc sub același acoperiș pentru că fostul internațional român a avut un comportament violent.

În plus, fostul fotbalist ar fi strâns-o de gât pe soacra sa. Mai mult decât atât, fostul sportiv, care este triplul campion al României cu gruparea roș-albastră, are mari .

„Suntem ok! Suntem ok acum, pentru copil suntem bine! Ne înțelegem bine pentru fetiță, asta este cel mai important. O văd pe cea mică atât acasă, cât și în oraș, ne înțelegem de comun acord.

Nu ținem neapărat cont de programul stabilit de instanță”, a explicat Cristi Tănase, pentru . În schimb, se pare că fosta parteneră de viață ar fi atacat decizia magistraților, ceea ce înseamnă că nu este de acord cu programul.

Cristi Tănase, violent cu soția sa, Adina Maria

Cristi Tănase este în centrul unui scandal de amploare care durează de peste un an. Fostul fotbalist ar fi început să aibă un comportament nepotrivit la scurtă vreme după ce a devenit tată. A fost violent cu soția sa, dar și cu alte persoane.

Prin urmare, frumoasa brunetă a cerut un ordin de protecție, simțind că viața sa este în pericol. În cele din urmă tânăra a renunțat la el pentru a-i permite fostului jucător să o vadă pe fiica sa.

„Face scandal, țipă, urlă, distruge obiecte prin casă… Toate astea deoarece consumă mult alcool. Toată violența soțului a început să o simtă și fetița noastră de doar 6 săptămâni, care este agitată, tresare și se sperie în somn.

În seara zilei de Paște, soțul meu a venit la locuința noastră din Pitești, unde stăm cu chirie. Era extrem de agitat, a început să lovească ușa de la apartament cu pumnii și picioarele și mă înjura încontinuu.

Țipa, urla în fața ușii. Iar când am deschis și i-am zis să tacă să nu sperie copilul, Cristi a făcut scandal și mai mare. În acest timp, mama mea urca pe scări. Ea trebuia să mă ajute cu cea mică.

Soțul meu a intrat în casă, a continuat să fie violent, s-a repezit la mine, m-a îmbrâncit, iar pe mama mea a strâns-o de gât. M-am speriat foarte tare și îmi era frică să nu se întâmple ceva mai grav”, spunea soția lui Cristi Tănase, în mai 2024, conform .