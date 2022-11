Ce se întâmplă între Claudiua Pătrășcanu și Gabi Bădălău după divorț. Dezvăluire dureroasă

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău e departe de a se termina. În special acum, când judecătorii au decis că domiciliul copiilor să fie la mama lor.

Claudia Pătrășcanu spune că este urmărită de Gabi Bădălău

Gabi Bădălău și-a dorit ca judecătorii să îi ofere lui custodia celor mici, însă se pare că în final, .

Lucrurile păreau încheiate între cei doi soți odată cu această decizie, însă se pare că scandalul va mai dura. Claudia Pătrășcanu a mărturisit că a ajuns într-o situație în care nu s-ar fi așteptat vreodată.

Fosta soție a lui Gabi Bădălău îl acuză pe acesta că o urmărește și că vrea să știe tot ce facă. Acesta este și motivul pentru care în fiecare zi, aceasta ajunge să iasă cu două mașini.

”Deși, din păcate, divorțul s-a terminat, custodia s-a înțeles unde, tot mai sunt situații neplăcute și nu se trece peste, nu știu de ce. Nu cred că se va ajunge la un numitor comun.

Având în vedere că am divorțat, sunt urmărită încontinuu. Încontinuu sunt urmărită, din timpul procesului am fost urmărită, dar am zis că urmărește să vadă ce fac, cum fac, n-am înțeles nici acum. Da, ies cu două mașini după mine zilnic de câteva luni buni…”, a spus Claudia Pătrășcanu pentru Spynews.ro.

Gabi Bădălău, acuzat că vrea să o denigreze pe fosta lui soție

Deși a încercat să poarte o discuție cu soțul ei în acest sens și l-a rugat să nu o mai urmărească, măcar de dragul copiilor, Gabi Bădălău, , nu a vrut deloc să renunțe.

Claudia Pătrășcanu spune că își dorește doar liniște și nu înțelege de ce continuă să trăiască într-un adevărat coșmar de luni de zile.

”Nu m-a interesat să ies, să mai spun, am încercat să vorbesc cu el, i-am explicat să mă lase în pace, să-mi văd de creșterea și liniștea copiilor.

Nu mai vreau să merg la poliție, nu mai vreau nimic, vreau doar liniște, dar nu înțelege sub nicio formă.

Nu-mi explic de ce în continuare îmi oferă coșmar și mie și copiilor. Nu pot linișită să merg cu ei undeva, că hop unul după mine”, a mai povestit ea, pentru .

Claudia Pătrășcanu își dorește liniște

De asemenea, fosta soție a lui Gabi Bădălău mai spune că afaceristul ar fi un ”om al strategiilor”. Acesta, dezvăluie ea, nu face altceva decât să o denigreze și să o chinuie de trei ani de zile.

Claudia Patrășcanu precizează că pentru ea, liniștea celor mici este cea mai importantă și speră ca la un moment dat, toate aceste lucruri să se termine.

Totodată, ea nu înțelege de ce fostului ei soț îi mai pasă de activitățile ei, având în vedere că fiecare și-a văzut de viața sa de ceva timp.