Ce se întâmplă între Cristina Ich și Alex Pițurcă: ”Admir oamenii care pot ascunde sentimente”

Vedeta, supranumită Angelina Jolie de România, a dezvăluit ce se întâmplă între ea și partenerul de viață, alături de care are un băiat. Noah Alexandru a venit pe lume pe octombrie 2019, unindu-i și mai mult pe îndrăgostiți.

Cristina Ich, mărturie despre relația cu Alex Pițurcă. Ce a povestit bruneta

Cristina Ich este foarte activă în social media, acolo unde a făcut o mărturie legată de cu Alex Pițurcă, care a petrecut de 1 mai pe litoralul românesc. Marea absentă de la Marea Neagră a fost chiar iubita sa.

ADVERTISEMENT

„Admir oamenii care pot ascunde sentimente în spatele unui ecran de telefon. Eu niciodată nu am putut. Sunt zile în care am nervi, nu mă dau jos din pat, nu am chef să vorbesc cu nimeni”, a spus influencerița pe .

Vedeta nu vorbește pentru prima dată despre relația sa de dragoste, mai ales că a trecut prin câteva despărțiri până acum. Bruneta se consideră un spirit liber și spune că nu-i place să i se spună ce să facă în cuplu.

ADVERTISEMENT

Totodată, Cristina Ich a mai precizat în trecut că se pricepe de minune să dea sfaturi sentimentale, dar din păcate, nu le și aplică în viața sa amoroasă.

Cristina Ich, despre motivul absenței de pe litoral de 1 Mai

Ulterior, a dezvăluit care a fost motivul pentru care a preferat să stea acasă cu fiul său decât să plece la mare. Cristina Ich a vorbit despre afecțiunea de care suferă și pe care o face cunoscută pentru prima oară.

ADVERTISEMENT

Iubita lui Alex Pițurcă are o tulburare de anxietate numită agorafobie, ceea ce înseamnă că îi este teamă de spațiile largi și deschise. Acesta este unul dintre motivele pentru care nu apare foarte des la evenimente mondene.

„Nu merg niciodată de 1 Mai la mare, sufăr de agorafobie. Au un talent cei din presă, scriu numai și numai tâmpenii și ce visează noaptea, scriu dimineața.

ADVERTISEMENT

Agorafobia reprezintă o teamă patologică, obsesivă și nemotivată de spațiile largi, de locurile deschise, de piețe, repulsie (sau incapacitate) de a vorbi în public”, a mai scris Cristina Ich.