Ce se întâmplă la CSM Bucureşti după ratarea Final Four! Mişcări de trupe la “tigroaice” şi emoţii pentru ultimele obiective ale sezonului

CSM Bucureşti a ratat obiectivul sezonului, calificarea în Final Four. Dubla cu Esbjerg a fost una teribilă pentru “tigroaice”. După 25-26 în tur, elevele lui Adi Vasile au remizat, , în Danemarca şi au ratat la un gol prezenţa între cele mai bune patru echipe ale Europei.

Ce se întâmplă la CSM Bucureşti după ratarea Final Four! Echipa tremură în lupta pentru titlu

Apele sunt tulburi la clubul bucureştean după acest eşec dureros, iar din vară ar putea fi mai multe mişcări de trupe la echipa din Capitală. Deocamdată, CSM Bucureşti mai are două obiective de bifat, iar apoi se va trage linie.

În lupta pentru titlu, CSM Bucureşti speră la o minune. Cu patru etape înainte de final, are un punct avans în clasament, iar “tigroaicele” nu mai sunt la mâna lor. Aşteaptă un pas greşit din partea echipei lui Carlos Viver.

“Tigroaicele” sunt la mâna lor doar în Cupa României

Unicul trofeu în care nu depind decât de ele este Cupa României. Pe 15 mai, “tigroaicele” vor juca în sferturile de finală cu Gloria Bistriţa, într-un meci restanţă. În semifinale, CSM Bucureşti ar urma să întâlnească Măgura Cisnădie, în cazul în care va ajunge acolo.

Poate fi un sezon de uitat pentru “tigroaice” dacă vor rata şi titlul de campioană. CSM Bucureşti are cel mai important buget din Liga Naţională şi unul dintre cele mai mari din Europa: 3,8 milioane de euro.

Iar până acum, în acest sezon, echipa a ratat Final Four, este la un pas să piardă titlul şi are prima şansă doar în Cupa României, acolo unde mai are, totuşi, trei meciuri de disputat până la trofeu.

La final de sezon se trage linie! Adi Vasile a transmis un semnal clar, vrea să rămână

La finalul stagiunii se va trage linie. Cert este că echipa va avea acelaşi buget pentru sezonul viitor, pe baza căruia s-au făcut mai multe achiziţii şi prelungiri de contracte la “tigroaice”. Mutarea cea mai importantă a fost prelungirea contractului Cristinei Neagu, cu un salariu superior, 20.000 de euro lunar.

Antrenorul Adi Vasile mai are contract un an, iar declaraţiile după eliminare confirmă faptul că tehnicianul vrea să îl ducă la bun sfârşit: ”Vom reveni mai puternici în sezonul viitor al Ligii Campionilor”.

Semnalul din partea antrenorului este clar, iar CSM Bucureşti va trebui să-i plătească o clauză de reziliere în cazul în care înţelegerea va fi încheiată unilateral la vară. Postul lui Adi Vasile a fost în pericol de la începutul sezonului, însă o decizie va fi luată doar la finalul stagiunii.

Pleacă Grubisic şi Martin! Oficialii încearcă să o convingă pe Amorim să rămână la echipă

“Tigroaicele” rămân în vară fără două dintre cele mai importante jucătoare: Jelena Grubisic, care se va retrage, şi Carmen Martin, care va pleca la Savehof. Un caz special este cel al Eduardei Amorim.

Transferată de la Rostov în urmă cu o lună, special pentru “dubla” cu Esbjerg, Eduarda Amorim are planuri de retragere la vară. Din informaţiile FANATIK, oficialii CSM-ului speră să o convingă să-şi continue cariera, oferindu-i un nou contract.

Primăria a impus două obiective: Final Four şi câştigarea titlului! Ambele pot fi ratate

O parte semnificativă a bugetului vine de la Primăria Capitalei, iar din informaţiile FANATIK, aşteptările celor care direcţionează fondurile publice spre echipă, inclusiv a primarului Nicuşor Dan, erau calificarea în Final Four şi câştigarea titlului.

CSM Bucureşti a primit o lovitură dură în Champions League, iar ratarea campionatului, unde nu mai depinde doar de ea, ar fi dificil de digerat. Chiar dacă bugetul este asigurat pentru sezonul viitor, vara ar putea veni cu schimbări masive la echipă.