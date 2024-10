Ce se întâmplă la echipa care și-a anunțat retragerea în plin campionat. Surpriză de proporții

Voința Limpeziș, singurul sat cu echipă în Liga 3, anunța pe 19 octombrie că se retrage din campionat după ce . Numai că situația a luat o nouă turnură.

Voința Limpeziș nu se mai retrage din campionat! Echipa de Liga 3 s-a prezentat la meciul cu FC Onești

FANATIK a aflat că Voința Limpeziș nu a mai trimis cererea de retragere din campionat la Federația Română de Fotbal. Astfel, buzoienii s-au prezentat sâmbătă, 26 octombrie, ora 15:00, la meciul de pe teren propriu împotriva celor de la Onești, pierdut cu scorul de 1-2.

Anunțul vine la o săptămână distanță după ce anunța că va încheia prematur sezonul: „Dragi susținători și prieteni ai clubului ACS Voința Limpeziș. După multe deliberări, am luat o decizie dificilă: ne retragem din Liga 3.

Nu a fost o decizie ușoară dar a venit momentul să o anunțăm. Imediat după partida de la Liești conducerea clubului a hotărât retragerea echipei din campionatul LIGA 3 la fotbal.

Voința Limpeziș: „FRF nici măcar nu ne-a fixat un termen de judecată”

Am avut un arbitraj considerat răuvoitor la adresa clubului nostru, arbitraj care nu doar că a stricat spectacolul sportiv dar a dus și la sancțiuni pe care clubul nostru nu le va înțelege.

Probleme financiare cu care se confruntă clubul dar și sancțiunile fără precedent primite după ‘tentativa’ de contestație făcută de cei de la Adjud ne-au făcut decât să credem că cea mai bună soluție este retragerea.

Imediat după primirea ‘sentinței’ am contactat un avocat și am inițial apel către FRF, dar cei competenți pentru a soluționa apelul nici măcar nu ne-au fixat un termen de judecată. Noi atât am putut, dacă altcineva crede ca poate face mai mult aici la Limpeziș îl așteptam. Mult succes tuturor! Președintele clubului ACS Voința Limpeziș, Dedu Ioniță”, a fost comunicatul postat pe pagina oficială de Facebook a clubului.

Președintele lui Voința Limpeziș a explicat pentru Fanatik de ce nu s-a mai retras echipa

Contactat de FANATIK, Ioniță Dedu a declarat înainte de meciul cu moldovenii: „Ne-am tot gândit, știți că am revenit asupra deciziei de câteva zile, când am vorbit la telefon. Suntem pasionați, ne place fotbalul și nu am putut să renunțăm. Suntem totuși dezamăgiți că FRF nu ne-a dat niciun răspuns cu privire la apel”, a mai spus președintele clubului buzoian Voința Limpeziș.

Partida disputată pe stadionul echipei buzoiene a fost unul intens: „Într-un meci plin de tensiune, echipa noastră a reușit să se impună împotriva Voinței Limpeziș, învingând cu 2-1 în ultima etapă a turului de campionat.

În ciuda provocărilor și a atmosferei încărcate create de anunțul retragerii echipei gazdă din Liga 3, băieții noștri au intrat pe teren concentrați și motivați să dea totul”, au scris moldovenii pe Facebook.