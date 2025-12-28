Sport

Ce se întâmplă la hotelul deținut de Simona Halep chiar înainte de Revelion. Mesajul transmis de reprezentanții unității

Reprezentanții hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov au transmis un mesaj cu doar câteva zile înainte de marea petrecerea de Revelion.
Valentina Vladoi
28.12.2025 | 17:30
Ce se intampla la hotelul detinut de Simona Halep chiar inainte de Revelion Mesajul transmis de reprezentantii unitatii
Cât costă o noapte de cazare la hotelul deținut de Simona Halep. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La hotelul deținut de Simona Halep oaspeții sunt așteptați în următoarea perioadă. Reprezentanții unității de cazare au lansat numeroase oferte de sărbători, iar veștile bune continuă și la final de an.

Oaspeții sunt așteptați la hotelul deținut de Simona Halep

Chiar dacă s-a retras din tenisul profesionist, Simona Halep a făcut investiții majore. De altfel fosta mare sportivă deține un hotel pe litoralul românesc, dar și unul în Poiana Brașov.

ADVERTISEMENT

Vorbim despre niște locații de lux, care vin la pachet cu prețuri pe măsură. Astfel, nu oricine își permite o noapte de cazare aici. Totuși, de sărbători au fost lansate diferite pachete.

Și pentru că Revelionul se apropie, reprezentanții de la hotelul deținut de Simona Halep au transmis un mesaj în urmă cu puțin timp. Aceștia îi invită pe turiști să se bucure de mâncare bună, un show pe măsură, dar și armonie.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

„Zilele acestea, bucătăria vorbește mai mult decât noi. Se taie, se gustă, se mai adaugă puțin. Farfurii puse pe masă, altele ridicate. Vinul se deschide fără motiv special, mesele se prelungesc, iar timpul are răbdare.

ADVERTISEMENT
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să...
Digisport.ro
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”

Așa arată finalul de an, când lucrurile bune nu se grăbesc”, se arată în mesajul postat pe conturile oficiale de socializare ale Hotelului Simona Halep din Poiana Brașov.

Cât costă o noapte de cazare la hotelul deținut de Simona Halep

După cum spuneam anterior, prețurile de la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brașov nu sunt pentru oricine. Și chiar dacă au fost pregătite pachete speciale de sărbători, puțini și le pot permite.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor de pe site-ul oficial al unității hoteliere, în perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, prețul pentru o noapte de cazare este de 3.575. Practic un sejur de Revelion, adică patru nopți de cazare, costă nu mai puțin de 14.300 lei, adică aproape 3.000 de euro.

Iar în funcție de camera aleasă, prețul poate crește. Oaspeții care vor să se bucure de un spațiu mai generos vor scoate din buzunar mai mulți bani. Prețul pentru Signature Grand Suite este 20.800 de lei, patru nopți de cazare, de Revelion.

Val de reacții în fața tarifelor unității hoteliere

Astfel de tarife i-au revoltat pe cei mai mulți români. Nu puțini sunt cei care au rămas șocați când au văzut ofertele de Crăciun, dar și de Revelion. De altfel unii români consideră că pot să obțină prețuri mai bune în străinătate.

În secțiunea comentarii de pe pagina oficială de Facebook a unității hoteliere a început să curgă cu reacții. Iar o mare parte dintre ele sunt destul de dure, având în vedere actualul context economic.

„Ce prețuri mari”. „3100 de euro camera standard??? Pe bune???”. „Găsiți în Spania oferte Asturia la jumate de preț…cu tot cu avion și scăpați mai ieftin”.  „Se poate plăti și cu fonduri europene? Că la ce prețuri aveți….Dubai sau Coasta de azur sunt pantaloni scurți…”. 

„Cred că sunteți bolnavi cu așa prețuri, unde vă credeți, vreți să vă procopsiți repede, rușine”. „La banii ăștia petrec in Elveția la ski”. „Și mai e și la ofertă”. „Și dacă vrem să nu o cumpărăm!!!”. „Vând apartamentul și vin, merită!”, sunt doar o parte dintre comentarii.

Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a...
Fanatik
Ce cadou de 32 de milioane de euro a primit soția româncă a lui Piero Ferrari. Romina Gingașu, răsfățată la aniversarea a 9 ani de relație
Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în...
Fanatik
Denis Alibec a primit prima ofertă! Patronul care se luptă pentru titlul în SuperLigă a dat anunțul: „Îl pun pe picioare instantaneu”
Barcelona e în doliu de sărbători. Anunțul trist al clubului: „Căldură familiei și prietenilor”
Fanatik
Barcelona e în doliu de sărbători. Anunțul trist al clubului: „Căldură familiei și prietenilor”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare...
iamsport.ro
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare cuplu de comentatori din România': 'Geniali, nu s-a ajuns niciodată la nivelul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!