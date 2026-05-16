Ce se întâmplă la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. E anunțul momentului pentru toți turiștii din România

Simona Halep a adunat premii deosebite în tenis, investind bani grei în afacerile pe care le dezvoltă pe teritoriul țării noastre. Iată ce se întâmplă la hotelul din Poiana Brașov, care este luat cu asalt de turiști indiferent de sezon.

Pregătiri intense la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

După o carieră spectaculoasă în tenisul de câmp, Simona Halep (34 ani) a decis să se concentreze pe alte pasiuni. Iubește România, dar acolo unde și-a găsit liniștea în perioada în care aștepta răspunsul în cazul de dopaj. Are o vilă de lux și pe teritoriul românesc, dar și multe afaceri.

Recent, a repostat o filmare care are legătură cu hotelul pe care l-a ridicat la munte. este una spectaculoasă și care le promite oaspeților preparate culinare delicioase, camere spațioase și priveliști de poveste. Fosta jucătoare de tenis este mândră de unitatea care este adorată de mulți turiști.

În urmă cu ceva vreme Theo Rose a lăudat-o pentru primirea călduroasă de care a avut parte. Cântăreața nu este singura care a lăsat recenzii pozitive în social media, încă un semn că administratorii își fac treaba ca la carte. Acum, aceștia au făcut o dezvăluire care merge la inimile celor care adoră să călătorească.

Concret, reprezentanții hotelului din Poiana Brașov au venit cu o veste uriașă. Cei care doresc să profite de locul amenajat de Simona Halep au parte de confort, dar și de relaxare totală. Totodată, fostul număr 1 mondial a marcat încăperile și acest lucru este observat instant de cei care trec pragul locației de la munte.

„Când deschizi ușa și prima reacție e să scoți telefonul. Poate e lumina. Poate sunt liniile curate ale designului. Sau poate Masivul Postăvaru, care din fereastră pare mult mai aproape decât te aștepți. Este acel loc în care nu simți nevoie să pleci repede nicăieri.

Doar să te bucuri de atmosferă, de confort și de priveliștea care schimbă complet ritmul unei zile petrecute în Poiana Brașov”, este descrierea unei filmări care apare pe contul de

Obiectele pe care turiștii le admiră la hotelul Simonei Halep

Simona Halep a fost numărul 1 mondial timp de 64 de săptămâni. Din acest punct de vedere, sportiva originară din Constanța a fost a zecea din istoria tenisului în clasamentul longevității ca lider al circuitului. Fosta tenimenă a știut să profite de pe urma faimei sale, inclusiv în business.

Cei care îi admiră munca și devotamentul de care a dat dovadă în tenis au posibilitatea să vadă câteva dintre premiile sale. În holul hotelului din Poiana Brașov frumoasa șatenă a expuns trei dintre rachetele pe care le-a folosit de-a lungul anilor. Una dintre ele a fost utilizată în octombrie 2017, la turneul de la Beijing Open.

Celelalte două rachete au marcat momente speciale și titluri majore, cum ar fi Roland Garros, în 2018, și Wimbledon, în 2019. Mai mult decât atât, Simona Halep a expus un album foto cu numeroase imagini fabuloase din cariera sa.